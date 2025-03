Descrizione evento:

I suggestivi spazi della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia aprono le porte sabato 22 marzo, alle 17, alla mostra degli albi illustrati di PAGINEaCOLORI. L’esposizione, che sarà visitabile tutti i giorni fino a domenica 13 aprile, presenta una selezione di 16 albi illustrati di autori e illustratori italiani e stranieri, ispirati al mondo vegetale. Le tavole esposte offrono un'infinità di spunti per dialogare sulla potenza generativa del seme, sulla necessità della "cura" per coltivare, far crescere e maturare, sull'appartenenza di alberi e piante al regno dei viventi e al cosiddetto "popolo delle piante", sul rapporto tra seme e terra, fiore e frutto, trasformazione ed evoluzione. Un'occasione per riflettere sulla pace necessaria con il mondo vegetale, per affrontare problemi globali come fame, migrazioni di massa, desertificazione, inquinamento e cambiamenti climatici.

Si potranno ammirare i disegni ripresi da "L'ultima isola” di Ji Hyeon Lee (Orecchio Acerbo, 2023); “Les pins” di Lisen Adbåge (Cambourakis, 2023); “L’albero e la città” di Lida Ziruffo (Edizioni Clichy, 2024); “La matita” di Hyeeun Kim (Terre di mezzo, 2023); “Come nascono gli alberi” di Charles Berbérian (Franco Cosimo Panini Editore, 2024); “La natura” di Emma Adbåge (Camelozampa, 2021); "L'uomo con il cappotto verde” di Davide Calì e Irene Penazzi (Lapis, 2024); “La terra respira” di Guia Risari e Alessandro Sanna (Lapis, 2024); “La natura” di Yuval Zommer (Gallucci Editore, 2023); “L’albero e il fiume” di Aaron Becker (Feltrinelli Editore, 2024); “Caduto, la seconda vita degli alberi” di Valentina Gottardi, Danio Miserocchi e Maciej Michno (Cocai Books, 2023); “Il tuo nido è il mondo”, di Carl Norac e Anne Herbauts (TopiPittori, 2023); “Flower power, la forza gentile delle piante” di Olaf Hajek (Rizzoli, 2021); “Come un albero” di Maria Gianferrari e Felicita Sala (Rizzoli, 2021); “In un seme – Manuale per piccoli collezionisti di meraviglie” di Beti Piotto e Gioia Marchegiani; “Il germoglio”di Britta Teckentrup (Uovonero, 2021).



Il programma della giornata inaugurale

La giornata inaugurale avrà un programma ricco di eventi. Alle 16, Valeria Peparello terrà il laboratorio "Il temibile esercito dei piccoli giardinieri resistenti", un'esperienza creativa per bambini tra i 6 e gli 11 anni, per esplorare il mondo della natura e dell'arte con un'attività coinvolgente. Alle 18,30, si svolgerà una puntata live del podcast "Alta Fedeltà" dedicato alla mostra, con la blogger Roberta Favia e la fondatrice e curatrice del progetto “Mammachilegge” Laura Capra.



Informazioni

La mostra è a ingresso libero. Gli orari di visita sono dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16,30 alle 19,30, la domenica dalle 10,30 alle 13 e dalle 16,30 alle 19,30.



Patrocini e partner

PAGINEaCOLORI è promosso dal Comune di Tarquinia (Assessorato alla Biblioteca, all’archivio storico e all’area archeologica), attraverso la biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, e per il sesto anno consecutivo l’organizzazione è affidata all’associazione Dandelion. Il festival ha il sostegno della Regione Lazio, del Centro per il libro e la lettura della Sezione soci Etruria Unicoop Tirreno, di Isam e della Biblioteca di Babele e vede la collaborazione di Archeoares, del Cinema Etrusco Arthouse e dell’IISS “Vincenzo Cardarelli”.