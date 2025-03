Descrizione evento:

Torna per l'undicesima Volta la festa più attesa ad Anzio PRIMAVERA IN FESTA dal 25 al 27 aprile 2025 ad Anzio in via Giacomo Matteotti presso il campo dell'oratoriodei Santi Pio e Antonio. Una tre giorni di festa, di allegria di compagnia gustando piatti della tradizione marinara anziate, con dolci tipici, musica e molto altro.

Veniteci a trovare non ve ne pentirete.

Organizzazione COMITATO FESTEGGIAMENTI ANZIO.

Il ricavato sarà in beneficenza per le opere caritative del territorio in collaborazione con la Caritas

Possibilità di prenotazione al 3319546704 (Franco)