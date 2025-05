Descrizione evento:

L'Associazione Ricrea riporta a Villalba una specialità della tradizione culinaria italiana: le Pappardelle al Cinghiale. Ad attendervi in via piazza ci saranno altri stand con specialità gastronomiche, bar, mercatino dell' artigianato, musica dal vivo ed una vasta zona per il ballo, giostre per bambini e ragazzi. Regalatevi una giornata all'insegna della buona cucina e del divertimento. Vi aspettiamo numerosi. Evento adatto a bambini.