Descrizione evento:

XVIII SAGRA DEGLI GNOCCHI



che si terrà a Riofreddo (Rm)









Domenica 11 Maggio 2025









L’Ass. Pro Loco Riofreddo ripropone la storica Sagra incentrata su uno dei più buoni piatti tipici Riofreddani. La festa si svolgerà presso il Piazzale Ricciotti Garibaldi di Riofreddo.









L'apertura degli stand gastronomici è prevista per le ore 12:00 con:

- MENU COMPLETO a 15€: Bruschetta, Gnocchi al sugo di carne (in



alternativa ai funghi tartufati), Salsiccia, Arrosticini di pecora, Pane, Bibita (Acqua o Vino)







- MENU BAMBINO a 7€









Intrattenimento dal Vivo















Per info 3408304653 - 3479084474- www.prolocoriofreddo.it



Pagina Facebook: Pro Loco Riofreddo



Email: proloco.riofreddo.1969@gmail.com









COME RAGGIUNGERE RIOFREDDO



In automobile:



Per quanto riguarda gli accessi in automobile, Riofreddo gode di una posizione particolarmente privilegiata, in quanto si può raggiungere agevolmente attraverso l'autostrada dei Parchi A24 dalle uscite di Vicovaro-Mandela e Carsoli-Oricola, con la Strada Statale nr.5 Tiburtina Valeria.



Autostrada A24 Roma-L'Aquila:



uscire al casello Vicovaro-Mandela, proseguire verso Arsoli e Carsoli per circa Km 15, bivio a sinistra per Riofreddo(s.p. 38/a); oppure uscire al casello Carsoli-Oricola, tornare indietro verso Roma per circa 8 Km, bivio a destra per Riofreddo (s.p. 38/a).



Strada Statale nr.5 Tiburtina Valeria:



Da Roma arrivare fino al Km 63,400, bivio a sinistra per Riofreddo (s.p. 38/a).









Trasporti Pubblici:



Le autolinee di trasporto pubblico CO.TRA.L. collegano Riofreddo a Roma in circa 50 minuti, percorrendo l'Autostrada A24 dei Parchi e la Strada Statale nr.5 Tiburtina Valeria. Le stesse autolinee consentono di raggiungere anche Tivoli in circa 30 minuti. La linea ferroviaria Roma-Pescara permette di arrivare a Riofreddo dalle stazioni di Arsoli e di Carsoli.



Autolinee CO.TRA.L.:



partenze dal terminal di Ponte Mammolo, in corrispondenza della fermata della metropolitana linea B attraverso le direttrici Roma-Subiaco, Roma-Carsoli, Roma-Vivaro.