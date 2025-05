Descrizione evento:

Grande attesa, a Nepi, per uno degli eventi più “gustosi” della primavera viterbese.



Torna infatti, per due week end consecutivi, la Sagra del Salame Cotto di Nepi e del Pecorino Romano del Lazio.





La manifestazione, giunta con successo crescente alla 21° edizione, si terrà dal 9 all’11 maggio e dal 16 al 18 maggio.



Date raddoppiate per la grande novità di quest’anno: la “Sagra Young”del secondo fine settimana con tante iniziative dedicate a più giovani che si va ad affiancare al formato tradizionale della “Sagra Classic” nei giorni 9-10-11 maggio.



Protagonisti indiscussi restano però, in entrambi i casi, le due eccellenze enogastronomiche del nepesino: il salame cotto ed il pecorino romano, in esposizione, degustazione e vendita insieme ad altri prodotti tipici della zona, che, proprio in primavera, sprigionano le loro migliori caratteristiche organolettiche.





Per due interi week end, dunque, Nepi da “città dell’acqua” si trasforma in “capitale del gusto” di un intero territorio, con un vero e proprio trionfo di sapori e profumi.



Duplice l’obiettivo della Sagra: sia sostenere e valorizzare le attività locali fornendo una vetrina d’eccezione alle loro specialità, sia educare ad una spesa alternativa e consapevole, che dia valore ai piccoli produttori e ai prodotti a denominazione e di eccellenza.



Durante i giorni della manifestazione sarà possibile gustare piatti della tradizione come la coratella con cipolle, la famosa “vignarola”, la pasta con il pecorino in varie declinazioni, le fave, il salame cotto e la scapicollata serviti, a pranzo e cena, presso i ristoranti di Nepi convenzionati con la Sagra e nello stand della Pro Loco.



Un grande impegno con un obiettivo importante: l’esaltazione di sapori tradizionali ma anche la promozione di ricchezze storiche, architettoniche e naturalistiche, con imperdibili visite guidate al Forte dei Borgia, alla Sala Nobile, alla Cattedrale, alle Mura Farnesiane, all’Acquedotto, alle tre Cascate, alle Catacombe e in tutto il centro storico.







Info. Facebook @proloconepi @SagradiNepi www.proloconepi.it