Sabato 𝟮𝟰 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 a 𝘊𝘢𝘴𝘵𝘦𝘭𝘯𝘶𝘰𝘷𝘰 𝘥𝘪 𝘗𝘰𝘳𝘵𝘰 il FAI organizza un'escursione guidata al sito d'interesse archeologico e naturalistico di 𝘽𝙚𝙡𝙢𝙤𝙣𝙩𝙚!
𝐵𝑒𝑙𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑣𝑎 𝑎𝑙𝑙'𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑑𝑖 𝑉𝑒𝑖𝑜, 𝑛𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝐶𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙𝑛𝑢𝑜𝑣𝑜 𝑑𝑖 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑜. 𝑆𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑙𝑢𝑛𝑔𝑜 𝑝𝑖𝑎𝑛𝑜𝑟𝑜 𝑖𝑚𝑚𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑛𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑖 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑙𝑖 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑒𝑣𝑜 ℎ𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 𝑙𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑏𝑒𝑛 𝑑𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑢𝑚𝑎𝑛𝑖, 𝑐ℎ𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑜̀ 𝑛𝑜𝑛 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑎𝑣𝑢𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑖 𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑖 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖.
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑒𝑚𝑒 𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑔𝑛𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑒𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑡𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜, 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑖 𝑠𝑝𝑖𝑒𝑔ℎ𝑒𝑟𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑔𝑒𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑒 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜. 𝑈𝑛𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎 𝑖𝑛 𝑐𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑒𝑚𝑒 𝑎𝑑 𝑢𝑛 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑒𝑜𝑙𝑜𝑔𝑜 𝑒 𝑔𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑐𝑜𝑝𝑟𝑖𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑙'𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑏𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜, 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎̀ 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖. 𝐵𝑒𝑙𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒, 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑡𝑡𝑖, 𝑒 𝑢𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑠𝑖𝑡𝑖 𝑟𝑢𝑝𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙'𝐴𝑙𝑡𝑜 𝐿𝑎𝑧𝑖𝑜, 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑎𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎̀ 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒 𝑒𝑑 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒. 𝐿𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑔𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎 𝑐𝑢𝑙𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎̀ 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 𝑒 𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑧𝑧𝑎𝑛𝑜 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑎𝑛𝑜𝑟𝑜.
La passeggiata prevede 3 turni di visita:
-10:15
-11:15
-14:45
Prezzo:
€ 3,00 per iscritti FAI
€ 8,00 per non iscritti FAI
gratuito per bambini sotto i 12 anni
Sarà possibile iscriversi al FAI in LOCO
Cosa portare:
● scaponcini da trekking
● bastoncini da trekking
● abbigliamento comodo
● una piccola torcia
● pranzo al sacco (per le visite del mattino)
INFO EVENTO
https://fondoambiente.it/.../belmonte-passeggiata-nella...
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/.../belmonte.../