Sabato ๐Ÿฎ๐Ÿฐ ๐—บ๐—ฎ๐—ด๐—ด๐—ถ๐—ผ a ๐˜Š๐˜ข๐˜ด๐˜ต๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฏ๐˜ถ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜—๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ฐ il FAI organizza un'escursione guidata al sito d'interesse archeologico e naturalistico di ๐˜ฝ๐™š๐™ก๐™ข๐™ค๐™ฃ๐™ฉ๐™š!







๐ต๐‘’๐‘™๐‘š๐‘œ๐‘›๐‘ก๐‘’ ๐‘ ๐‘– ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘œ๐‘ฃ๐‘Ž ๐‘Ž๐‘™๐‘™'๐‘–๐‘›๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘›๐‘œ ๐‘‘๐‘’๐‘™ ๐‘ƒ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘๐‘œ ๐‘‘๐‘– ๐‘‰๐‘’๐‘–๐‘œ, ๐‘›๐‘’๐‘™ ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘ข๐‘›๐‘’ ๐‘‘๐‘– ๐ถ๐‘Ž๐‘ ๐‘ก๐‘’๐‘™๐‘›๐‘ข๐‘œ๐‘ฃ๐‘œ ๐‘‘๐‘– ๐‘ƒ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ก๐‘œ. ๐‘†๐‘– ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ก๐‘ก๐‘Ž ๐‘‘๐‘– ๐‘ข๐‘› ๐‘™๐‘ข๐‘›๐‘”๐‘œ ๐‘๐‘–๐‘Ž๐‘›๐‘œ๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘–๐‘š๐‘š๐‘’๐‘Ÿ๐‘ ๐‘œ ๐‘›๐‘’๐‘™ ๐‘ฃ๐‘’๐‘Ÿ๐‘‘๐‘’ ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘›๐‘’๐‘– ๐‘ ๐‘’๐‘๐‘œ๐‘™๐‘– ๐‘๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘™๐‘– ๐‘‘๐‘’๐‘™ ๐‘š๐‘’๐‘‘๐‘–๐‘œ๐‘’๐‘ฃ๐‘œ โ„Ž๐‘Ž ๐‘ฃ๐‘–๐‘ ๐‘ก๐‘œ ๐‘™๐‘Ž ๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘Ž๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘‘๐‘– ๐‘๐‘’๐‘› ๐‘‘๐‘ข๐‘’ ๐‘–๐‘›๐‘ ๐‘’๐‘‘๐‘–๐‘Ž๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘– ๐‘ข๐‘š๐‘Ž๐‘›๐‘–, ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘œฬ€ ๐‘›๐‘œ๐‘› โ„Ž๐‘Ž๐‘›๐‘›๐‘œ ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘ข๐‘ก๐‘œ ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ก๐‘–๐‘›๐‘ข๐‘–๐‘ก๐‘Žฬ€ ๐‘‘๐‘– ๐‘ฃ๐‘–๐‘ก๐‘Ž ๐‘“๐‘–๐‘›๐‘œ ๐‘Ž๐‘– ๐‘›๐‘œ๐‘ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘– ๐‘”๐‘–๐‘œ๐‘Ÿ๐‘›๐‘–.

๐‘†๐‘Ž๐‘™๐‘–๐‘Ÿ๐‘’๐‘š๐‘œ ๐‘Ž๐‘™ ๐‘ ๐‘–๐‘ก๐‘œ ๐‘Ž๐‘ ๐‘ ๐‘–๐‘’๐‘š๐‘’ ๐‘Ž๐‘‘ ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘œ๐‘š๐‘๐‘Ž๐‘”๐‘›๐‘Ž๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘– ๐‘’๐‘‘ ๐‘’๐‘ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘ก๐‘– ๐‘‘๐‘’๐‘™ ๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ÿ๐‘–๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘–๐‘œ, ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘๐‘– ๐‘ ๐‘๐‘–๐‘’๐‘”โ„Ž๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘›๐‘œ ๐‘™๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ก๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘–๐‘ ๐‘ก๐‘–๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘”๐‘’๐‘œ๐‘™๐‘œ๐‘”๐‘–๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘’ ๐‘›๐‘Ž๐‘ก๐‘ข๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘™๐‘–๐‘ ๐‘ก๐‘–๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘‘๐‘’๐‘™ ๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ÿ๐‘–๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘–๐‘œ. ๐‘ˆ๐‘›๐‘Ž ๐‘ฃ๐‘œ๐‘™๐‘ก๐‘Ž ๐‘–๐‘› ๐‘๐‘–๐‘š๐‘Ž ๐‘Ž๐‘ ๐‘ ๐‘–๐‘’๐‘š๐‘’ ๐‘Ž๐‘‘ ๐‘ข๐‘› ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘โ„Ž๐‘’๐‘œ๐‘™๐‘œ๐‘”๐‘œ ๐‘’ ๐‘”๐‘ข๐‘–๐‘‘๐‘Ž ๐‘ก๐‘ข๐‘Ÿ๐‘–๐‘ ๐‘ก๐‘–๐‘๐‘Ž ๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘Ÿ๐‘’๐‘š๐‘œ ๐‘™'๐‘Ž๐‘๐‘–๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘œ ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘œ๐‘›๐‘Ž๐‘ก๐‘œ, ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ก๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘–๐‘ง๐‘ง๐‘Ž๐‘ก๐‘œ ๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘›๐‘๐‘–๐‘๐‘Ž๐‘™๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘’ ๐‘‘๐‘Ž ๐‘๐‘Ž๐‘ฃ๐‘–๐‘ก๐‘Žฬ€ ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘ก๐‘–๐‘“๐‘–๐‘๐‘–๐‘Ž๐‘™๐‘–. ๐ต๐‘’๐‘™๐‘š๐‘œ๐‘›๐‘ก๐‘’, ๐‘–๐‘›๐‘“๐‘Ž๐‘ก๐‘ก๐‘–, ๐‘’ ๐‘ข๐‘›๐‘œ ๐‘‘๐‘’๐‘– ๐‘ ๐‘–๐‘ก๐‘– ๐‘Ÿ๐‘ข๐‘๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘– ๐‘๐‘–๐‘ขฬ€ ๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘’๐‘ ๐‘œ ๐‘‘๐‘’๐‘™๐‘™'๐ด๐‘™๐‘ก๐‘œ ๐ฟ๐‘Ž๐‘ง๐‘–๐‘œ, ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ก๐‘Ž ๐‘๐‘–๐‘ขฬ€ ๐‘‘๐‘– ๐‘ข๐‘› ๐‘๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘–๐‘›๐‘Ž๐‘–๐‘œ ๐‘‘๐‘– ๐‘๐‘Ž๐‘ฃ๐‘–๐‘ก๐‘Žฬ€ ๐‘š๐‘œ๐‘™๐‘ก๐‘œ ๐‘‘๐‘–๐‘ฃ๐‘’๐‘Ÿ๐‘ ๐‘–๐‘“๐‘–๐‘๐‘Ž๐‘ก๐‘’ ๐‘’๐‘‘ ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘ก๐‘–๐‘๐‘œ๐‘™๐‘Ž๐‘ก๐‘’. ๐ฟ๐‘Ž ๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘ ๐‘’๐‘”๐‘”๐‘–๐‘Ž๐‘ก๐‘Ž ๐‘๐‘ข๐‘™๐‘š๐‘–๐‘›๐‘’๐‘Ÿ๐‘Žฬ€ ๐‘๐‘œ๐‘› ๐‘™๐‘Ž ๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘’ ๐‘™๐‘’ ๐‘–๐‘›๐‘“๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘ข๐‘ก๐‘ก๐‘ข๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘‘๐‘–๐‘“๐‘’๐‘›๐‘ ๐‘–๐‘ฃ๐‘’ ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ก๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘–๐‘ง๐‘ง๐‘Ž๐‘›๐‘œ ๐‘™๐‘Ž ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘ก๐‘’ ๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘š๐‘–๐‘›๐‘Ž๐‘™๐‘’ ๐‘‘๐‘’๐‘™ ๐‘๐‘–๐‘Ž๐‘›๐‘œ๐‘Ÿ๐‘œ.



-10:15

-11:15

-14:45



€ 3,00 per iscritti FAI

€ 8,00 per non iscritti FAI

gratuito per bambini sotto i 12 anni



Sarà possibile iscriversi al FAI in LOCO



โ— scaponcini da trekking

โ— bastoncini da trekking

โ— abbigliamento comodo

โ— una piccola torcia

โ— pranzo al sacco (per le visite del mattino)



