Descrizione evento:

L’Associazione “Comitato Ara di Norma” con sede in Lariano via Algidus nr.185, organizza la IX^ manifestazione della Festa dell’Enogastronomia denominata “Cellittata Larianese”.

Nelle edizioni precedenti si è cercato di esaltare e far conoscere alcuni aspetti che l’associazione ha individuato come obiettivi principali: territorio/cultura/enogastronomia/ambiente/spettacoli/sport. La manifestazione ha raggiunto un successo tanto desiderato quanto inaspettato per tutti i membri dell’Associazione; le numerosissime persone (15/20.000) che si sono recate a Lariano durante i quattro giorni di festa, per degustare gli ottimi prodotti enogastronomici tipici del nostro territorio, sotto le note coinvolgenti di gruppi musicali e tradizionali, hanno gradito e promosso l’organizzazione che ha registrato un numero crescente di visitatori dal primo all’ultimo giorno di festa.

Anche per questa IX^ edizione della FESTA DELL’ENOGASTRONOMIA, L’Associazione “Comitato Ara di Norma” intende proseguire per la stessa strada che vede nella rivalutazione, riqualificazione e conoscenza del proprio territorio la vera essenza dell’evento qui presentato. Lo scenario è quello del Monte Artemisio situato all’interno del Parco Regionale dei Castelli Romani che dominerà la scena, facendo da sfondo a quattro intensi giorni di festa nei quali, ad essere esaltati, saranno ancora i sapori e le tradizioni, non solo quelle culinarie del nostro ricchissimo Territorio!

L’evento si svolgerà in 4 giorni, dal 03 al 6 Luglio.

Punto forte dell’evento sarà naturalmente l’Enogastronomia, quindi, proprio per il gran valore dato a questo aspetto, si è deciso anche in questa occasione di affidare la gestione degli stand gastronomici a 2 Ristoranti locali (“Il Bersagliere” e “Premiata Trattoria Prati”), rinomati per la loro ottima cucina che serviranno primi piatti tipici larianesi come “Cellitti”, PIATTO PRINCIPALE DELLA MANIFESTAZIONE.

Per completare il quadro culinario, saranno coinvolte attività legate alla produzione di prodotti tipici: Olio e olive (Frantoio), Vini (Cantine), Formaggi (aziende ovine e bovine) pane di Lariano (più forni) coinvolgendo negozi locali facenti parte dell’associazione panificatori del “Pane di Lariano M.C.G.”), pasta casareccia fatta a mano, dolci tradizionali, norcineria e tutte le attività che nel corso di questi ultimi mesi vorranno aderire contribuendo ad arricchire il quadro dell’Enogastronomia.



L’evento, come già detto ha il fine di rivalutare e riqualificare il proprio territorio attraverso la promozione culturale, sportiva, dei sapori e delle tradizioni del luogo.



Gli orari dei 4 giorni di festa saranno cosi disposti:

Giovedi 03/07

-ore 19,30 Inaugurazione dell’evento;

-ore 19,00 apertura stand gastronomici;

-ore 20,00 esibizione Scuola di danza;

-ore 21,00 Spettacolo musicale con orchestra Rocksottoassedio “Vasco Rossi Tribute Band”;



Venerdi 04/07

-ore 19,00 serata dedicata allo sport;

-ore 19,00 apertura stand gastronomici;

-ore 20,00 esibizione Scuola di danza;

-ore 21,00 Spettacolo musicale con orchestra I Figli delle Stelle;



Sabato 05/07

-ore 17,00 pomeriggio dedicato allo sport e natura

camminata all’interno dei boschi del Comune di Lariano e del Parco Regionale dei Castelli Romani, immergendosi in una natura ricca di suggestioni e panorami unici. Sarà visitata la nuova Big Bench nr.289 e le fonti “Pescara” e “Pescarella” (dove l’associazione di comune accordo con l’amministrazione Comunale di Lariano e Parco Regionale dei Castelli Romani ha eseguito Lavori di ripristino, restauro e pulizia dell’area nell’anno 2022)

La partecipazione è aperta a tutti.

-ore 18,00 apertura stand gastronomici;

-ore 20,00 esibizione Scuola di danza

-ore 21,00 Spettacolo musicale con orchestra Audio Stop ;



Domenica 06/07

-ore 18,00 apertura stand gastronomici;

-ore 19,30 esibizione Scuola di danza;

-ore 21,00 Spettacolo musicale con orchestra I Rumba de Mar di Alberto Laurenti;

-ore 21,50 Saluto alla Nona edizione della “Cellittata Larianese” con spettacolari fuochi pirotecnici.