Descrizione evento:

Canterano (RM), è Cioccolato in Quota – 31 mag-1/2 giu



Menù alla mano, parrebbe di sedersi a una tavola con stelle Michelin. Ma qui le stelle le darete solo voi! Un’esperienza unica, dove il cioccolato sarà protagonista di un percorso sensoriale tra i sapori della tradizione e l’arte della cucina creativa. Siamo a Canterano, tra le montagne, nel cuore dell’Appennino laziale. Qui è tutto pronto per “Cioccolato in Quota”, un evento dedicato al gusto, alla musica e al divertimento immersi nel fascino di un borgo incantevole. La sintesi perfetta di autenticità e buon vivere.

A pochi chilometri da Roma, Canterano è lì su una montagna affacciato sulla Valle dell’Aniene. Ha scorci straordinari e un’atmosfera fiabesca, perfetta per una fuga dal caos cittadino. Passeggiare tra i suoi vicoli è immergersi nella storia di un borgo che conserva la magia di un tempo, tra antiche case in pietra, chiese secolari e una vista spettacolare sulle montagne tutt’intorno.

E proprio nel cuore di questo suggestivo scenario prende vita “Cioccolato in Quota”, un evento che celebra il cacao in tutte le sue forme, intrecciandolo con la tradizione gastronomica locale per regalarvi un’esperienza indimenticabile.

La cucina, pezzo forte di “Cioccolato in Quota” proporrà un percorso gastronomico sorprendente, in cui il cioccolato diventa ingrediente prezioso per esaltare piatti iconici. L’antipasto vedrà sul trono la tortina al cacao con cipolla rossa e asparagi, un equilibrio perfetto tra dolce e salato.

Tra i primi piatti, la Lasagna Veggy Fumé, preparata con un ragù vegetale arricchito da un tocco di cacao e scamorza affumicata, e le Fregnacce Cantorianum al cacao, una pasta tradizionale locale condita con un gustoso blend di carni miste, erbe aromatiche e una spolverata di cacao e grana.

Per il secondo, un grande classico rivisitato: lo Stracotto di manzo al cioccolato, arricchito con cardamomo, uvetta e cioccolato nel finale, accompagnato dalle tradizionali patate pestate con olio extravergine d’oliva e sale.

Dulcis in fundo, spazio alle golosità: una raffinata mousse di cioccolato e lampone, il tradizionale maritozzo al cacao con panna ai frutti di bosco e un’originale selezione di fritti per l’aperitivo, tra cui la barchetta di patate fritte, un mini arancino con pancetta e cacao e una mini frittatina di pasta cacio e pepe al cacao. Per i più piccoli, è previsto un menu dedicato con burger e patatine fritte.

“Cioccolato in Quota” sarà molto più di un’esperienza gastronomica. Per i bambini, è previsto un affascinante laboratorio interattivo con maestri cioccolatai, dove potranno scoprire tutti i segreti di questo prezioso ingrediente. Per i più grandi, l’Aperitime con DJ set offrirà il perfetto accompagnamento musicale per un momento di relax e convivialità. Inoltre, la musica dal vivo renderà ancora più speciale l’atmosfera durante i momenti clou dell’evento.

Per garantire la massima fruibilità dell’esperienza, la cucina centrale funzionerà con un sistema a doppio percorso, simile a una tavola calda, evitando lunghe attese anche nei momenti di maggiore afflusso.

Un’occasione imperdibile per scoprire Canterano, assaporare piatti straordinari e lasciarsi conquistare dalla magia del cioccolato. Cioccolato in Quota vi aspetta per un weekend indimenticabile, dove gusto, tradizione e divertimento si incontrano in un borgo da sogno.





Per prenotazioni: 3791423745

Associazioneprolococanterano@gmail.com