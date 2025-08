Descrizione evento:

La sagra delle pappardelle è ormai un consueto appuntamento che ricade ogni seconda settimana di Agosto a Canale Monterano, Rm.

è una manifestazione organizzata dalla Contrada Centro, associazione culturale presente sul territorio, che grazie alle esperte mani dei suoi cuochi/contradaioli offre la possibilità ad un vasto pubblico di assaporare i piatti tipici della nostra tradizione.



Ci teniamo a sottolineare che la maggior parte dei nostri prodotti è a km 0 essendo presenti nel nostro territorio ancora realtà contadine e rurali ed il nostro impegno è quello di portare a conoscenza di un nuovo pubblico le nostre specialità.



I tipici piatti della bassa maremma come cacciagione, pappardelle al cinghiale e spezzatino di cinghiale in umido sono solo alcuni piatti che troverete nel nostro menù.



Vasta è anche la scelta delle bevande tra cui troviamo i classici vini, come il merlot ed il vermentino, e l'accostamento di birre artigianali locali ai piatti



Il tutto sarà allietato, per le tre serate, da balli e musiche d'autore.

Sicuramente è un evento da segnare sul calendario e da non perdere.



L'evento si svolgerà in piazza del Campo, e precisamente la piazza dove è situato il palazzo Comunale a Canale Monterano, in provincia di Roma, il weekend della seconda settimana di Agosto, per la precisione l'8-9-10 Agosto.



L'apertura dello stand gastronomico è alle ore 19.30, il servizio è solo di sera, non è previsto il pranzo.



Potete seguirci sui nostri canali social agli indirizzi:



Facebook: https://www.facebook.com/share/19DKfgcMMg/





Instagram: https://www.instagram.com/contradacentro?igsh=MW5zMWJ3bHoxM3Jycw==





5. Per info potete contattarci al seguente indirizzo di posta elettronica: contradacentro@live.it