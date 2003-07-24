Descrizione evento:

ESCURSIONE GRATUITA DI NATALE 🎁 🎄 + Cena di Gruppo







Ci aspetta una bellissima giornata nella Riserva Naturale di Monte Catillo, subito fuori il centro storico di Tivoli, a pochi passi da Roma.







Un variegato percorso naturalistico ci condurrà attraverso la macchia mediterranea e i boschi di sughera e cerro.







Lungo il sentiero potrai godere dei caratteristici affacci panoramici dell'area tiburtina: la splendida acropoli di Tivoli, la vasta campagna romana, i Monti Prenestini e Cornicolani (anche il mare se saremo fortunati).







Ti racconteremo la storia, i miti e le leggende di questo luogo antico ed affascinante, forgiato dal fiume Aniene.







E' una facile escursione, a meno di un'ora dalla capitale, cui seguirà una cena di gruppo per festeggiare insieme la fine della stagione escursionistica!







Prenotazione (obbligatoria) aperta fino a Venerdì 19 Dicembre 2025 ore 15:00









