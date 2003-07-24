Trekking nella Riserva di Monte Catillo, Tivoli RM, 20/12/2025 - Lazio in Festa
 

dic 20 2025

Trekking nella Riserva di Monte Catillo

Orizzonti Tiburtini

Letture: ... - Escursioni a Tivoli - RM

dove: Monte Catillo
Monte Catillo
data: sabato 20 dicembre 2025, dalle 09:00 alle 22:00
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Organizzazione: GreenTrek.it
Referente: GreenTrek.it
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Trekking nella Riserva di Monte Catillo
ESCURSIONE GRATUITA DI NATALE  🎁 🎄 + Cena di Gruppo



 



Ci aspetta una bellissima giornata nella Riserva Naturale di Monte Catillo, subito fuori il centro storico di Tivoli, a pochi passi da Roma.



 



Un variegato percorso naturalistico ci condurrà attraverso la macchia mediterranea e i boschi di sughera e cerro.



 



Lungo il sentiero potrai godere dei caratteristici affacci panoramici dell'area tiburtina: la splendida acropoli di Tivoli, la vasta campagna romana, i Monti Prenestini e Cornicolani (anche il mare se saremo fortunati). 



 



Ti racconteremo la storia, i miti e le leggende di questo luogo antico ed affascinante, forgiato dal fiume Aniene.



 



E' una facile escursione, a meno di un'ora dalla capitale, cui seguirà una cena di gruppo per festeggiare insieme la fine della stagione escursionistica!



 



Prenotazione (obbligatoria) aperta fino a Venerdì 19 Dicembre 2025 ore 15:00









VISITA IL NOSTRO SITO PER INFO COMPLETE e PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



https://www.greentrek.it/escursioni/escursione-riserva-monte-catillo/?mtm_campaign=Lazioinfesta-Escursione-Catillo-20-12-2025&mtm_kwd=Escursione-Catillo-Link-Sito-20-12-2025
