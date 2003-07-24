Letture: ... - Escursioni a Tivoli - RM
|dove:
|Monte Catillo
Monte Catillo
|data:
|sabato 20 dicembre 2025, dalle 09:00 alle 22:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|GreenTrek.it
|Referente:
|GreenTrek.it
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
ESCURSIONE GRATUITA DI NATALE 🎁 🎄 + Cena di Gruppo
Ci aspetta una bellissima giornata nella Riserva Naturale di Monte Catillo, subito fuori il centro storico di Tivoli, a pochi passi da Roma.
Un variegato percorso naturalistico ci condurrà attraverso la macchia mediterranea e i boschi di sughera e cerro.
Lungo il sentiero potrai godere dei caratteristici affacci panoramici dell'area tiburtina: la splendida acropoli di Tivoli, la vasta campagna romana, i Monti Prenestini e Cornicolani (anche il mare se saremo fortunati).
Ti racconteremo la storia, i miti e le leggende di questo luogo antico ed affascinante, forgiato dal fiume Aniene.
E' una facile escursione, a meno di un'ora dalla capitale, cui seguirà una cena di gruppo per festeggiare insieme la fine della stagione escursionistica!
Prenotazione (obbligatoria) aperta fino a Venerdì 19 Dicembre 2025 ore 15:00
VISITA IL NOSTRO SITO PER INFO COMPLETE e PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
https://www.greentrek.it/escursioni/escursione-riserva-monte-catillo/?mtm_campaign=Lazioinfesta-Escursione-Catillo-20-12-2025&mtm_kwd=Escursione-Catillo-Link-Sito-20-12-2025