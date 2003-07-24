Descrizione evento:

COMUNICATO STAMPA



A COLORI – identità cromatica



Dal 7 al 21 febbraio 2026

Vernissage: 7 febbraio 2026, ore 18.00



A cura di

Rosanna Cerutti

Giuseppe Bellini



Il colore come identità, come scelta consapevole, come linguaggio che definisce la visione dell’artista.

A COLORI è una mostra collettiva che indaga il ruolo del colore come elemento fondante dell’opera, non come semplice componente estetica, ma come presenza capace di costruire senso, atmosfera e riconoscibilità.



Le opere in mostra si sviluppano attorno a una dominante cromatica o a un colore unico, inteso come dichiarazione poetica e strumento espressivo. Ogni artista interpreta il colore come parte integrante della propria ricerca, dando vita a un percorso espositivo che mette in dialogo linguaggi, tecniche e sensibilità differenti, unite dalla centralità dell’identità cromatica.



La mostra restituisce una pluralità di sguardi, in cui il colore diventa segno distintivo, territorio di esplorazione e spazio di appartenenza, capace di raccontare il rapporto intimo tra artista e materia.



ARTISTI IN MOSTRA (ordine alfabetico)



Francesco Avvisati

Giuseppe Bellini

Cristina Brunialti

Sara Caracciolo

Rosanna Cerutti

Franco Corsi

Raffaella Febbo

Francesco Gabriele

Francesca Laganà- LAFRANCE

Maria Cristina Lucidi

Maria Milici

Mauro Molinari

Aneta Rinaldi

Loredana Sala



LUOGO

SottoSopra Art Studio

Via Ardea 10 – Roma (San Giovanni)



ORARI DI APERTURA

Dal mercoledì alla domenica: 16.00 – 20.00

Sabato: 10.00 – 13.00 | 17.00 – 20.00



CONTATTI

Tel. 351 7572311

Mail: sottosopraartstudio@hotmail.com

Sito: www.sottosopraartstudio.com