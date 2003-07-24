A COLORI, Roma RM, 07/02/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

feb 07 2026
feb 21 2026

A COLORI

identità cromatica

Letture: ... - Mostre a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: SottoSopra Art Studio
via
info periodo: dal 7 al 21 febbraio
data: da sabato 7 febbraio 2026, alle 18:00
a sabato 21 febbraio 2026, alle 21:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: SottoSopra Art Studio
Referente: Rosanna Cerutti
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3293387273
A COLORI
Descrizione evento: 
 COMUNICATO STAMPA

 

A COLORI – identità cromatica

 

Dal 7 al 21 febbraio 2026

Vernissage: 7 febbraio 2026, ore 18.00

 

A cura di

Rosanna Cerutti

Giuseppe Bellini

 

Il colore come identità, come scelta consapevole, come linguaggio che definisce la visione dell’artista.

A COLORI è una mostra collettiva che indaga il ruolo del colore come elemento fondante dell’opera, non come semplice componente estetica, ma come presenza capace di costruire senso, atmosfera e riconoscibilità.

 

Le opere in mostra si sviluppano attorno a una dominante cromatica o a un colore unico, inteso come dichiarazione poetica e strumento espressivo. Ogni artista interpreta il colore come parte integrante della propria ricerca, dando vita a un percorso espositivo che mette in dialogo linguaggi, tecniche e sensibilità differenti, unite dalla centralità dell’identità cromatica.

 

La mostra restituisce una pluralità di sguardi, in cui il colore diventa segno distintivo, territorio di esplorazione e spazio di appartenenza, capace di raccontare il rapporto intimo tra artista e materia.

 

ARTISTI IN MOSTRA (ordine alfabetico)

 

Francesco Avvisati

Giuseppe Bellini

Cristina Brunialti

Sara Caracciolo

Rosanna Cerutti

Franco Corsi

Raffaella Febbo

Francesco Gabriele

Francesca Laganà- LAFRANCE

Maria Cristina Lucidi

Maria Milici

Mauro Molinari

Aneta Rinaldi

Loredana Sala

 

LUOGO

SottoSopra Art Studio

Via Ardea 10 – Roma (San Giovanni)

 

ORARI DI APERTURA

Dal mercoledì alla domenica: 16.00 – 20.00

Sabato: 10.00 – 13.00 | 17.00 – 20.00

 

CONTATTI

Tel. 351 7572311

Mail: sottosopraartstudio@hotmail.com

Sito: www.sottosopraartstudio.com
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Al teatro palladium torna...
Il racconto della principessa...
David, come quando eravamo felici
L’eredità del maestro
Presentazione del volume di...
Approfondimenti
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Varianti di gioco, design intuitivo, tecnologia,...
La scelta di un gioco da casinò online segue logiche sempre più complesse rispetto al passato. Le...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Il quadro normativo italiano continuerà a evolversi con...
Paese natale del concetto di casinò, l'Italia è anche una delle prime nazioni europee a dare un...
Ultimi Redazionali
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Scopri una destinazione unica dove la buona cucina di chef...
Quando arriva il momento di scegliere la meta delle nostre vacanze, è sempre difficile...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio