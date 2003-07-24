Letture: ... - Mostre a Roma - RM
SottoSopra Art Studio
dal 7 al 21 febbraio
sabato 7 febbraio 2026, alle 18:00
sabato 21 febbraio 2026, alle 21:00
L'evento si svolge al coperto
SottoSopra Art Studio
Rosanna Cerutti
3293387273
COMUNICATO STAMPA
A COLORI – identità cromatica
Dal 7 al 21 febbraio 2026
Vernissage: 7 febbraio 2026, ore 18.00
A cura di
Rosanna Cerutti
Giuseppe Bellini
Il colore come identità, come scelta consapevole, come linguaggio che definisce la visione dell’artista.
A COLORI è una mostra collettiva che indaga il ruolo del colore come elemento fondante dell’opera, non come semplice componente estetica, ma come presenza capace di costruire senso, atmosfera e riconoscibilità.
Le opere in mostra si sviluppano attorno a una dominante cromatica o a un colore unico, inteso come dichiarazione poetica e strumento espressivo. Ogni artista interpreta il colore come parte integrante della propria ricerca, dando vita a un percorso espositivo che mette in dialogo linguaggi, tecniche e sensibilità differenti, unite dalla centralità dell’identità cromatica.
La mostra restituisce una pluralità di sguardi, in cui il colore diventa segno distintivo, territorio di esplorazione e spazio di appartenenza, capace di raccontare il rapporto intimo tra artista e materia.
ARTISTI IN MOSTRA (ordine alfabetico)
Francesco Avvisati
Giuseppe Bellini
Cristina Brunialti
Sara Caracciolo
Rosanna Cerutti
Franco Corsi
Raffaella Febbo
Francesco Gabriele
Francesca Laganà- LAFRANCE
Maria Cristina Lucidi
Maria Milici
Mauro Molinari
Aneta Rinaldi
Loredana Sala
LUOGO
SottoSopra Art Studio
Via Ardea 10 – Roma (San Giovanni)
ORARI DI APERTURA
Dal mercoledì alla domenica: 16.00 – 20.00
Sabato: 10.00 – 13.00 | 17.00 – 20.00
CONTATTI
Tel. 351 7572311
Mail: sottosopraartstudio@hotmail.com
Sito: www.sottosopraartstudio.com