Descrizione evento:

Archeotuscia Odv presenta il libro di Salvatore Enrico Anselmi Episodi di cultura artistica barocca a Viterbo. La committenza Gualterio-Maidalchini, il Teatro dei Nobili e il Teatro dei Mercanti, Roma 2025, pubblicato in coedizione dall’Istituto Nazionale di Studi Romani e LuoghInteriori, venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 16, presso il Museo della Ceramica - Palazzo Brugiotti, via Cavour 67 a Viterbo.

Intervengono: Luigi Pasqualetti, Presidente della Fondazione Carivit, Felice Orlandini Ispettore onorario del Ministero della Cultura e l’autore. Modera: Luciana Vergaro, docente e saggista. Presenta: Luciano Proietti, Presidente emerito Archeotuscia.







Il volume scaturisce da una capillare ricerca condotta presso alcuni fondi notarili dell’Archivio di Stato di Viterbo, dai quali emerge una circostanziata e inedita serie di notizie pertinenti la storia familiare e la committenza artistica condotta dai Gualterio e dai Maidalchini-Pamphilj tra XVII e XVIII secolo. Dagli inventari emerge la consistenza delle proprietà immobiliari e la sistematica conduzione di pratiche collezionistiche, a tutt’oggi non sondate dalla letteratura specialistica, dalle quali si evincono orientamenti del gusto consentanei alla produzione di pittori eminenti della tarda Maniera e della stagione seicentesca quali Girolamo Muziano, Antonio Tempesta, il Cavalier d’Arpino, Giovanni Baglione, Carlo Saraceni, il Guercino, Giovan Francesco Romanelli.

Hanno costituito ulteriore oggetto di indagine le vicende relative alla costruzione e decorazione del Teatro dei Nobili e del Teatro dei Mercanti che hanno consentito di far emergere l’intervento a tutt’oggi inedito degli architetti Giovanni Battista Contini e Sebastiano Cipriani estensori del progetto per lo spazio destinato ad accogliere gli spettacoli voluto dall’aristocrazia locale. Tale sezione, peraltro, recepisce e segnala, per quanto attiene la Congregazione del Teatro dei Mercanti, uno spiccato spirito imprenditoriale nonché un precoce sentimento di rivendicazione del ruolo socio-culturale da parte della classe borghese presente in città.









L'autore: Salvatore Enrico Anselmi, docente, storico dell’arte e scrittore, è studioso delle committenze aristocratiche di età barocca in area centro-italiana, ha collaborato con il Centro di Studi sulla Cultura e l’Immagine di Roma (Atlante del Barocco in Italia, Roma 2014). Ha tenuto insegnamenti di Storia dell’arte moderna presso il corso di laurea in Conservazione e restauro dei beni culturali dell’Università della Calabria, presso l’Università di Bari-SSIS Puglia, presso il Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali dell’Università della Tuscia e la Scuola di Specializzazione in Salvaguardia e Tutela dello stesso ateneo. Ha partecipato, in qualità di relatore, al I Corso superiore di studi sul Vignola (Roma 2007). Ha preso parte al Convegno sui sistemi e le residenze nobiliari a Roma e nello Stato Pontificio (Roma, Accademia dei Lincei 2002).

Oltre a contributi su riviste e atti di convegno, ha pubblicato: Committenze a Orte in età barocca. Cultura gesuita e influenza pozziana. Gli Alberti e i Nuzzi (Roma 2006); In lilio decor. Committenze farnesiane in Tuscia tra XVI e XVII secolo (Roma 2009); Il genio di Apelle. Temi e protagonisti della pittura italiana in età moderna (1500-1650), Roma 2012.

Alle attività di ricerca affianca la scrittura narrativa. Ha pubblicato i romanzi Exitus (Roma 2019), Passaggi proprietà (Padova 2021), La Città del Sole (Arcidosso 2025) e la raccolta di racconti Luci d’ombra (Padova 2023).

