L’eredità del Maestro, Roma RM, 08/02/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

feb 08 2026

L’eredità del Maestro

Musiche di F. J. Haydn, F. Liszt eL. van Beethoven

Letture: ... - Concerti a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: BIOPARCO DI ROMA
VIA DEL GIARDINO ZOOLOGICO 1
data: domenica 8 febbraio 2026, dalle 18:30 alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo:

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: CAMERA MUSICALE ROMANA
Referente: ELVIRA MARIA IANNUZZI
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 393334571245
L’eredità del Maestro
Descrizione evento: 
CAMERA MUSICALE ROMANA

LUOGO ART EVENT

Bioparco di Roma

CRM project

 

 Presentano

 

L’eredità del Maestro

Musiche di F. J. Haydn, F. Liszt eL. van Beethoven

 

 

Sala dei Lecci del Bioparco di Roma 

domenica 8 febbraio ore 18:30

 

 

Esegue:

Alessandro Marano, pianoforte

 

Il concerto che propone un affascinante percorso attraverso tre grandi figure della storia della musica pianistica: Franz Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven e Franz Liszt. Un itinerario che mette in luce il concetto di eredità musicale, intesa non solo come trasmissione di forme e linguaggi, ma come dialogo vivo tra generazioni di compositori.

La Sonata Hob. XVI:49 in mi bemolle maggiore di Haydn apre il programma con la chiarezza formale e l’eleganza tipiche del classicismo viennese. In quest’opera matura, Haydn mostra una scrittura pianistica equilibrata ma ricca di invenzione, ponendo le basi di un linguaggio che influenzerà profondamente i compositori successivi.

Con la Ballata n. 2 in si minore, Liszt ci conduce in un universo espressivo completamente diverso: il romanticismo più intenso e narrativo. La ballata, di ampio respiro e grande complessità tecnica, alterna tensione drammatica e lirismo, rivelando il pianoforte come strumento capace di evocare veri e propri paesaggi emotivi.

Chiude il programma la Sonata op. 2 n. 3 in do maggiore di Beethoven, opera giovanile ma già carica di energia innovativa. Qui il compositore supera i modelli haydniani per affermare una voce personale, caratterizzata da slancio virtuosistico, contrasti dinamici e una nuova concezione del pianoforte come strumento espressivo potente e orchestrale.

Al pianoforte, Alessandro Marano guida il pubblico attraverso questo viaggio musicale, mettendo in relazione tradizione e innovazione, classicismo e romanticismo, in un omaggio alla grande eredità dei Maestri del passato.

 

Programma

F. J. Haydn

Sonata HOB. XVI:49

 

F. Listz

Ballata n. 2

 

L.V. Beethoven 

Sonata op. 2 n. 3

 

A cura di Associazione Camera Musicale Romana ETS

Direttore Artistico: Elvira Maria Iannuzzi

in collaborazione con Fondazione Bioparco di Roma, "Luogo Arte Accademia Musicale" e CMR Project

 

Indicazioni per raggiungerci:

Sala dei Lecci – Bioparco di Roma

Tram: n° 19 – fermata ‘Bioparco’ - Bus: n° 3, 52, 53, 926, 217, 360, 910*

Metropolitana: linea rossa, stazione ‘Flaminio’ e ‘Spagna’

Chi viene in macchina può usufruire dell'ampio parcheggio lungo il viale del giardino zoologico n.1

 

Per Informazioni e prenotazioni:

+ 39 3334571245 - cameramusicaleromana@gmail.com

www.cameramusicaleromana.it

La prenotazione è vivamente consigliata

 

BIGLIETTERIA IN LOCO

I biglietti si acquistano esclusivamente in loco al botteghino allestito dall’organizzazione e aperto al pubblico a partire da 90 minuti prima di ogni evento fino all’inizio delle performance.

 

COSTI BIGLIETTI

Intero € 18,00. - Ridotto € 12,00 (riservato ai soci, ai minori di anni 18, agli over 65 e agli studenti universitari e di conservatorio).
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Al teatro palladium torna...
Il racconto della principessa...
David, come quando eravamo felici
L’eredità del maestro
Presentazione del volume di...
Approfondimenti
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Varianti di gioco, design intuitivo, tecnologia,...
La scelta di un gioco da casinò online segue logiche sempre più complesse rispetto al passato. Le...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Il quadro normativo italiano continuerà a evolversi con...
Paese natale del concetto di casinò, l'Italia è anche una delle prime nazioni europee a dare un...
Ultimi Redazionali
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Scopri una destinazione unica dove la buona cucina di chef...
Quando arriva il momento di scegliere la meta delle nostre vacanze, è sempre difficile...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio