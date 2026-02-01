Descrizione evento:

CAMERA MUSICALE ROMANA

LUOGO ART EVENT

Bioparco di Roma

CRM project



L’eredità del Maestro

Musiche di F. J. Haydn, F. Liszt eL. van Beethoven





Sala dei Lecci del Bioparco di Roma

domenica 8 febbraio ore 18:30





Alessandro Marano, pianoforte



Il concerto che propone un affascinante percorso attraverso tre grandi figure della storia della musica pianistica: Franz Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven e Franz Liszt. Un itinerario che mette in luce il concetto di eredità musicale, intesa non solo come trasmissione di forme e linguaggi, ma come dialogo vivo tra generazioni di compositori.

La Sonata Hob. XVI:49 in mi bemolle maggiore di Haydn apre il programma con la chiarezza formale e l’eleganza tipiche del classicismo viennese. In quest’opera matura, Haydn mostra una scrittura pianistica equilibrata ma ricca di invenzione, ponendo le basi di un linguaggio che influenzerà profondamente i compositori successivi.

Con la Ballata n. 2 in si minore, Liszt ci conduce in un universo espressivo completamente diverso: il romanticismo più intenso e narrativo. La ballata, di ampio respiro e grande complessità tecnica, alterna tensione drammatica e lirismo, rivelando il pianoforte come strumento capace di evocare veri e propri paesaggi emotivi.

Chiude il programma la Sonata op. 2 n. 3 in do maggiore di Beethoven, opera giovanile ma già carica di energia innovativa. Qui il compositore supera i modelli haydniani per affermare una voce personale, caratterizzata da slancio virtuosistico, contrasti dinamici e una nuova concezione del pianoforte come strumento espressivo potente e orchestrale.

Al pianoforte, Alessandro Marano guida il pubblico attraverso questo viaggio musicale, mettendo in relazione tradizione e innovazione, classicismo e romanticismo, in un omaggio alla grande eredità dei Maestri del passato.



F. J. Haydn

Sonata HOB. XVI:49



F. Listz

Ballata n. 2



L.V. Beethoven

Sonata op. 2 n. 3



A cura di Associazione Camera Musicale Romana ETS

Direttore Artistico: Elvira Maria Iannuzzi

in collaborazione con Fondazione Bioparco di Roma, "Luogo Arte Accademia Musicale" e CMR Project



Sala dei Lecci – Bioparco di Roma

Tram: n° 19 – fermata ‘Bioparco’ - Bus: n° 3, 52, 53, 926, 217, 360, 910*

Metropolitana: linea rossa, stazione ‘Flaminio’ e ‘Spagna’

Chi viene in macchina può usufruire dell'ampio parcheggio lungo il viale del giardino zoologico n.1



+ 39 3334571245 - cameramusicaleromana@gmail.com

www.cameramusicaleromana.it

La prenotazione è vivamente consigliata



I biglietti si acquistano esclusivamente in loco al botteghino allestito dall’organizzazione e aperto al pubblico a partire da 90 minuti prima di ogni evento fino all’inizio delle performance.



Intero € 18,00. - Ridotto € 12,00 (riservato ai soci, ai minori di anni 18, agli over 65 e agli studenti universitari e di conservatorio).