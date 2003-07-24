Descrizione evento:

Nell'ambito della Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta a Teatro 2026" Sabato 7 Febbraio ore 20.30 andrà in scena "David, come quando eravamo felici", monologo teatrale scritto e diretto da Marco Di Stefano e interpretato da Andrea Trovato.







Tratto da fatti di cronaca avvenuti tra Stati Uniti ed Europa, racconta la storia di un ragazzino di 13 anni che prende dalla cassaforte la pistola del padre e compie una strage a scuola. Un normale tredicenne che proviene dalla borghesia, con un padre medico e una madre avvocato.







Il testo indaga il rapporto tra padre e figlio, il male che si nasconde dentro di noi e dentro i nostri figli, un male che spesso non riusciamo a vedere.







O che non vogliamo vedere.







Per info e dettagli sulla rassegna:







https://www.carmentalia.com/castelnuovo-ti-porta-a-teatro-2026







Dove: Rocca Colonna - Castelnuovo di Porto (RM) - Sala dei Cento Passi



Biglietti: intero 14 € - ridotto 10 € (under 18)







Prenotazioni spettacoli:



Cell. / WhatsApp: 351.5327740



Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com







Rassegna teatrale organizzata con il contributo della Regione Lazio, il patrocinio del Comune di Castelnuovo di Porto e la direzione artistica della Compagnia Carmentalia.