Letture: ... - Teatro a Castelnuovo di Porto - RM
|dove:
|Rocca Colonna
Piazza Vittorio Veneto, 10, 00060 Castelnuovo di Porto RM
|data:
|sabato 7 febbraio 2026, dalle 20:30 alle 00:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Compagnia Carmentalia
|Referente:
|Claudio Ciardi
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3935049523
Nell'ambito della Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta a Teatro 2026" Sabato 7 Febbraio ore 20.30 andrà in scena "David, come quando eravamo felici", monologo teatrale scritto e diretto da Marco Di Stefano e interpretato da Andrea Trovato.
Tratto da fatti di cronaca avvenuti tra Stati Uniti ed Europa, racconta la storia di un ragazzino di 13 anni che prende dalla cassaforte la pistola del padre e compie una strage a scuola. Un normale tredicenne che proviene dalla borghesia, con un padre medico e una madre avvocato.
Il testo indaga il rapporto tra padre e figlio, il male che si nasconde dentro di noi e dentro i nostri figli, un male che spesso non riusciamo a vedere.
O che non vogliamo vedere.
Per info e dettagli sulla rassegna:
https://www.carmentalia.com/castelnuovo-ti-porta-a-teatro-2026
Dove: Rocca Colonna - Castelnuovo di Porto (RM) - Sala dei Cento Passi
Biglietti: intero 14 € - ridotto 10 € (under 18)
Prenotazioni spettacoli:
Cell. / WhatsApp: 351.5327740
Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com
Rassegna teatrale organizzata con il contributo della Regione Lazio, il patrocinio del Comune di Castelnuovo di Porto e la direzione artistica della Compagnia Carmentalia.