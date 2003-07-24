Descrizione evento:

Nell'ambito della Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta a Teatro 2026" Domenica 8 Febbraio ore 16.30 andrà in scena "Il racconto della principessa guerriera" di e con M. Prosperi e Paola Giglio.







Lo spettacolo vuole stimolare l’immaginario in direzioni non stereotipate. Un Lettore vuole leggere la storia della Principessa Guerriera alla propria figlia.







Ma il libro racconta una storia diversa da quella che ricordava quando era suo padre a raccontarla a lui: la principessa Matilde è costretta a sposarsi contro la sua volontà e ad abbandonare il sogno di diventare una guerriera.







Per cambiare il finale, il Lettore sfiderà in duello l’Autore del libro.



Per info e dettagli sulla rassegna:







https://www.carmentalia.com/castelnuovo-ti-porta-a-teatro-2026







Dove: Rocca Colonna - Castelnuovo di Porto (RM) - Sala dei Cento Passi



Biglietti: intero 7 €



Prenotazioni spettacoli:



Cell. / WhatsApp: 351.5327740



Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com







Rassegna teatrale organizzata con il contributo della Regione Lazio, il patrocinio del Comune di Castelnuovo di Porto e la direzione artistica della Compagnia Carmentalia.