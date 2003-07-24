Letture: ... - Teatro a Castelnuovo di Porto - RM
|dove:
|Rocca Colonna
Piazza Vittorio Veneto, 10, 00060 Castelnuovo di Porto RM
|data:
|domenica 8 febbraio 2026, dalle 16:30 alle 00:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Compagnia Carmentalia.
|Referente:
|Claudio Ciardi
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3935049523
Nell'ambito della Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta a Teatro 2026" Domenica 8 Febbraio ore 16.30 andrà in scena "Il racconto della principessa guerriera" di e con M. Prosperi e Paola Giglio.
Lo spettacolo vuole stimolare l’immaginario in direzioni non stereotipate. Un Lettore vuole leggere la storia della Principessa Guerriera alla propria figlia.
Ma il libro racconta una storia diversa da quella che ricordava quando era suo padre a raccontarla a lui: la principessa Matilde è costretta a sposarsi contro la sua volontà e ad abbandonare il sogno di diventare una guerriera.
Per cambiare il finale, il Lettore sfiderà in duello l’Autore del libro.
Per info e dettagli sulla rassegna:
https://www.carmentalia.com/castelnuovo-ti-porta-a-teatro-2026
Dove: Rocca Colonna - Castelnuovo di Porto (RM) - Sala dei Cento Passi
Biglietti: intero 7 €
Prenotazioni spettacoli:
Cell. / WhatsApp: 351.5327740
Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com
Rassegna teatrale organizzata con il contributo della Regione Lazio, il patrocinio del Comune di Castelnuovo di Porto e la direzione artistica della Compagnia Carmentalia.