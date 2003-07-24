Il racconto della principessa guerriera, Castelnuovo di Porto RM, 08/02/2026 - Lazio in Festa
 

Dettagli evento:

feb 08 2026

Il racconto della principessa guerriera

Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta a Teatro 2026"

Letture: ... - Teatro a Castelnuovo di Porto - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Rocca Colonna
Piazza Vittorio Veneto, 10, 00060 Castelnuovo di Porto RM
data: domenica 8 febbraio 2026, dalle 16:30 alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Compagnia Carmentalia.
Referente: Claudio Ciardi
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3935049523
Il racconto della principessa guerriera
Descrizione evento: 
Nell'ambito della Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta a Teatro 2026" Domenica 8 Febbraio ore 16.30 andrà in scena "Il racconto della principessa guerriera" di e con M. Prosperi e Paola Giglio.



 



Lo spettacolo vuole stimolare l’immaginario in direzioni non stereotipate. Un Lettore vuole leggere la storia della Principessa Guerriera alla propria figlia. 



 



Ma il libro racconta una storia diversa da quella che ricordava quando era suo padre a raccontarla a lui: la principessa Matilde è costretta a sposarsi contro la sua volontà e ad abbandonare il sogno di diventare una guerriera. 



 



Per cambiare il finale, il Lettore sfiderà in duello l’Autore del libro.



Per info e dettagli sulla rassegna:



 



https://www.carmentalia.com/castelnuovo-ti-porta-a-teatro-2026



 



Dove: Rocca Colonna - Castelnuovo di Porto (RM) - Sala dei Cento Passi



Biglietti: intero 7 €



Prenotazioni spettacoli:



Cell. / WhatsApp: 351.5327740



Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com



 



Rassegna teatrale organizzata con il contributo della Regione Lazio, il patrocinio del Comune di Castelnuovo di Porto e la direzione artistica della Compagnia Carmentalia.
