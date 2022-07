Descrizione evento:

MigrAzioni

_Teatro/Geografia/Danza

La formazione sarà riconosciuta come attività di tirocinio curriculare per gli studenti.

Dal 25 luglio al 30 luglio presso la Sala Polivalente, Via Vittorio Veneto snc., Montopoli di Sabina (RI) prenderà avvio “MigrAzioni: Teatro, Geografia, Danza”, una residenza artistica e formativa sui temi della memoria e delle migrazioni, rivolta a studenti universitari, a docenti delle scuole di I e II grado nonché ad artisti, performers ed eventuali interessati.è realizzato dall’Ass. Cult. Il Melograno ovvero Teatro delle Condizioni Avverse in ambito geo-storico e artistico in collaborazione con/Facoltà di Lettere e Filosofia/Lettere e Culture Moderne/ Istituto di Geografia, e/DISUCOM - Dipartimento di Scienze Umanistiche, della comunicazione e del turismo e con il patrocinio dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia-L’iniziativa è finalizzata al recupero delle memorie collettive dei flussi migratori che a partire dal XIX secolo hanno interessato l'area laziale della Bassa Sabina, prima sul fronte delle emigrazioni e, attualmente, su quello delle immigrazioni.L’intento è infatti quello di esaminare i flussi migratori del territorio in ottica transcalare e transdisciplinare, con un focus sulle questioni e gli strumenti della ricerca geografica: dalla consultazione di fonti storiche e statistiche a interviste, focus-group e osservazione partecipante.Nel corso delle cinque giornate, studenti universitari, insegnanti, performers, artisti e docenti sperimenteranno sul campo un percorso stimolante e dal forte taglio interdisciplinare, prendendo parte a lezioni frontali e ad attività laboratoriali sia sul tema della ricerca geostorica sia in ambito, più prettamente artistico, del teatro e dello spettacolo dal vivo.La partecipazione al corso è gratuita, previa iscrizione al tesseramento di € 10 all’ Ass. Cult. Teatro delle Condizioni Avverse e all’AIIG- Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (quest’ultimo specificatamente per gli insegnanti).Il pernottamento è anch’esso gratuito presso l’Ostello Comunale di Montopoli di Sabina (RI).Vitto e spostamenti sono a carico dei partecipanti.Il programma dettagliato della Residenza Migr_Azioni è presente suwww.condizioniavverse.org--