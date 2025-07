Descrizione evento:

Alla Galleria Ess&rrE dal 12 luglio al 1° agosto 2025 alle ore 18,30







“Fusioni di forma e colore”







La mostra collettiva Fusioni di forma e colore, in esposizione alla Galleria Ess&rrE al Porto turistico di Roma dal 12 luglio al 1° agosto 2025, si presenta come un'esperienza visiva avvolgente e stimolante. Il titolo stesso suggerisce un approccio che cerca di unire, attraverso l’arte, le dicotomie tra rigore e spontaneità, tra geometria e fluidità cromatica. In effetti, ogni opera sembra porsi come punto di incontro tra linguaggi diversi, sfidando le convenzioni tradizionali e invitando il pubblico a rivedere le proprie percezioni visive.



L'esposizione si sviluppa attraverso una serie di lavori che spaziano dalla pittura astratta alla scultura, passando per installazioni che giocano con la luce e lo spazio. Gli artisti, provenienti da diverse parti del mondo, ma tutti accomunati da una forte propensione a sperimentare, sembrano ricercare una sintesi che non è mai statica, ma dinamica e in continua evoluzione. È come se ogni pezzo dialogasse con l'altro, facendo eco a temi universali come il movimento, la trasformazione, e il conflitto tra rigore e libertà creativa.



Uno degli aspetti più affascinanti della mostra è la scelta dei materiali. Le opere in pittura, per esempio, non si limitano alla superficie piatta della tela, ma si estendono, talvolta a sfociare in rilievi tridimensionali, come se l’artista volesse far emergere la materia dall’astrazione. I colori, da quelli più terrosi e minimalisti a quelli neon e vibranti, accendono le emozioni e la mente, evocando sensazioni di energia pura e di un mondo che non si ferma mai.



Le sculture, poi, arricchiscono l’esperienza visiva. Le forme sono complesse, ma al contempo fluide, come se fossero in continuo mutamento. Alcune sembrano quasi organiche, altre costruite con una precisione matematica che fa riferimento a strutture naturali o anche a tessuti industriali. Questo contrasto tra organico e artificiale è un tema ricorrente nella mostra, e l’uso della luce gioca un ruolo fondamentale, creando ombre che cambiano a seconda dell’angolo di visione, suggerendo una molteplicità di significati.



In definitiva, Fusioni di forma e colore è una mostra che sfida la percezione visiva e concettuale. Non si tratta solo di osservare delle opere d'arte, ma di vivere un’esperienza che stimola, inquieta e, a volte, affascina. È un invito a riflettere su come la forma e il colore possano essere più di semplici elementi estetici, diventando strumenti di connessione tra l'arte, l’osservatore e il mondo che ci circonda.



Il tutto sarà sugellato da Antonello Nazarini con le sue telecamere per i servizi TV e le interviste.



Le opere in esposizione scelte unitamente agli autori sono curate da Alessandra Antonelli, e sono di: Aly, Andre, Stefania Benedetti, Mita Bolzoni, Luciana Ceci, Elena Chiappini, Jessica Congiu, Cristiano D’Ambrosio, Ilaria Leo, Ebby Settanta, Emanuela Fera, Annalisa Macchione, Elena Modelli, Paola Guia Muccioli, Lucia Pafundi, Maria Grazia Russo, Anna Maria Tani, UMBE.



INFO: tel. 329 4681684 - 388 6378032

galleriaesserre@gmail.com



Orari galleria: dal lunedi al sabato 10-13 e 17-19