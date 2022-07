Descrizione evento:

Dal 5 luglio al 7 agosto 2022 con le Karma B, Daniele Parisi, Velia Lalli, Chiara Becchimanzi, la Compagnia Accettella e tanti altri per il ritorno del festival multidisciplinare gratuito: Teatro, Musica, Scena Off, Stand Up Comedy, Teatro ragazzi e laboratori nell’estate creativa al Teatro del Lido di OstiaFra piraterie teatrali, incanti e castelli di sabbia, Karma B, Daniele Parisi, Velia Lalli, Chiara Becchimanzi e tanti altri ospiti nel ritorno di Teatri d’Arrembaggio, dal 5 luglio al 7 agosto 2022 al teatro del lido di Ostia.Dopo due anni di pausa, l’estate perfomativa del litorale si anima con la sesta edizione del festival multidisciplinare, vero e proprio incubatore di condivisione sociale tra generazioni, provenienze culturali e gusti. Teatri d’Arrembaggio, per l’estate 2022, arricchisce il programma con nuove proposte teatrali e una squadra di comedians interamente al femminile, con 20 eventi completamente gratuiti.Nel cortile del Teatro del Lido, dal 05 luglio al 07 agosto 2022, si alterneranno 10 Piraterie (Teatro, Musica, Scena Off e Stand Up Comedy); 5 InCanti (Teatro Ragazzi); 5 Castelli di Sabbia (laboratori per bambini/e e ragazzi/e).Apriranno la manifestazione, martedì 5 luglio, le straordinarie Karma B, reduci dai successi di Propaganda Live e Ciao Maschio, direttamente dal palco del Pride, con il loro "Le Dive con qualcosa in più", un viaggio imperdibile nel mondo drag.Le Piraterie teatrali vedranno in scena poi Daniele Parisi, ("Io per te come un paracarro", 15 luglio ore 21); la Compagnia Quinta Parete, in uno spettacolo che scaturisce da un percorso di 7 mesi nelle scuole ("Lemon Therapy", 22 luglio ore 21) ben 8 artiste per U.G.O., varietà femminile assolutamente sui generis (29 luglio ore 21); Tiziano Caputo e Agnese Fallongo in "Fino alle stelle", scalata in musica lungo lo stivale (05 agosto ore 21).Le Piraterie dedicate alla Stand Up Comedy propongono 5 appuntamenti al femminile, tutti di sabato e alle 21: un'esplosione di comedy di straordinaria qualità per la prima rassegna di Stand up italiana interamente femminile - Francesca Puglisi in "Non è Francesca" (9 luglio); Velia Lalli in "Outsider" (16 luglio); Laura Formenti in "Hangover" (23 luglio); Sofia Gottardi in "Sofia fa le cose" (30 luglio); Chiara Becchimanzi in "Terapia di gruppo" (6 agosto).Gli InCanti ci regaleranno ancora una volta l'eccellenza del Teatro Ragazzi italiano, tutte le domeniche alle 19: il Teatro Verde con "I Vestiti nuovi dell'Imperatore" (10 luglio); Chien Barbu Mal Rasé con "La prima spada e l'ultima scopa" (17 luglio); la Compagnia degli Accettella, con "La Gallinella Rossa" (24 luglio); Auriga Teatro con "Lumina" (31 luglio).I Castelli di Sabbia, ogni giovedì alle 17, proporranno laboratori per tutti i gusti: flamenco (Giorgia Celli), inglese drammatizzato (Paola Sacco); Teatro (Monika Fabrizi); Teatro d'Oggetti (Francesco Picciotti); Creta (Maria Gabriella D’Alessandro).Teatri d'Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbiaè un progetto ideato da Valdrada. È vincitore dell'Avviso Pubblico "Estate Romana 2022 - Riaccendiamo la Città, Insieme" curato dal Dipartimento Attività Culturali.Tutti gli appuntamenti sono gratuiti con prenotazione: [email protected] Teatro del Lido - Via delle Sirene, 22. Dalle 17.30 alle 22.30, Ostia (Roma)Ingresso gratuito