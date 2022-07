Descrizione evento: A FIUMICINO TORNA ‘SPAGHETTONGOLA’, LA FESTA DEGLI SPAGHETTI ALLE VONGOLE



Dal 29 luglio al 7 agosto Fiumicino torna a essere la capitale laziale degli spaghetti alle vongole. In scena la tredicesima edizione della ‘Spaghettongola’.



Organizzazione affidata come al solito all’associazione ‘Il Faro all’Orizzonte’. Nuova la location: l’area antistante il campo sportivo Cetorelli (via del Faro 75) con più parcheggi e più spazi.



Obiettivo: valorizzare la cucina tradizionale laziale, il pescato locale e fare beneficenza. Parte del ricavato sarà infatti devoluto a un ente meritorio.



Tante specialità. Oltre ai famosi spaghetti alle vongole lupino si potranno gustare la frittura di calamari e gamberi, le bruschette con cozze e vongole, i soutè l’insalata di polpo e patate.



Il tutto accompagnato da eventi musicali e di intrattenimento imperdibili (ben due spettacoli ogni sera), stand e divertimento per i più piccoli.



Aperti tutte le sere dalle 19. La domenica si raddoppia anche a pranzo.