Mercoledì 23 luglio 2025, h 21.00

Trastevere, la Festa de' Noantri e la magia dei suoi vicoli al chiaro di luna

DA PRENOTARE IN ANTICIPO

Suggestiva passeggiata serale tra le viuzze tortuose di Trastevere per scoprire storia, arte, bellezza e tradizioni legate alla Festa de' Noantri, dedicata alla Beata Vergine del Carmelo, protettrice del rione, la cui statua miracolosa viene esposta, e portata in processione indossando magnifici abiti confezionati a mano dai devoti Trasteverini, su modelli di stilisti dell'alta moda. Una vera festa di popolo per i trasteverini e i romani tutti, ma anche per i turisti affascinati dalla bellezza di questo vivace quartiere.

Guida: Valeria Scuderi.

Costo: €13 nuovi iscritti; €12 soci; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/4bdgKLS



Giovedì 24 luglio 2025, h 18.00

Gita in battello sul Tevere con visita guidata sulle bellezze di Roma.

Evento da prenotare e saldare in anticipo.

Guida: Martina De Gennaro.

Costo: per chi paga al momento della prenotazione: €25 nuovi iscritti; €23 soci.

Per chi rimanda il pagamento al giorno della gita: €30 nuovi iscritti; €27 soci.

Ragazzi (da 14 a 17 anni): €20 nuovi iscritti; Soci €17.

Bambini (da 6 a 13 anni): €17 nuovi iscritti; Soci €15.

Gratis (bambini da 0 a 5 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3478467394 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/49Abq4O



Giovedì 24 luglio 2025, h 20.30

Caccia agli indizi: il mistero dell’antico Egitto.

Giovedì sotto le stelle con i vostri bambini.

Divertente "visita per bambini" con caccia agli indizi, seguendo le orme degli antichi Egizi per le vie di Roma.

Guida: Andrea Leoni.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/4ea3V8h



Venerdì 25 luglio 2025, h 21.00

Notti Imperiali

Luci su Ottaviano Augusto.

Passeggiata archeologica al chiaro di luna che ci porterà alla scoperta dei Monumenti simbolo collegati alla figura del primo Imperatore di Roma, seguendo la via segnata dalla Meridiana d’Augusto.

Guide: Valeria Scuderi e Andrea Leoni.

Costo: €13 nuovi iscritti; €12 soci; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3GauDkl



Sabato 26 luglio 2025, h 18.30

La Nascita di Roma spiegata ai bambini

Divertente visita "giocata" resa ancor più piacevole dalla narrazione delle leggende e dei personaggi legati alla fondazione di Roma.

Guida/operatore didattico: Valeria Ansini.

Contributo associativo: €10 a persona (adulti e bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3338430076 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/4brDqcq



Sabato 26 luglio 2025, h 21.30

La Casa dei Cavalieri di Rodi al Foro di Augusto.

Visita guidata con "apertura esclusiva e straordinaria su prenotazione” a numero chiuso (max 25 partecipanti)

Guida: Stefania De Majo.

Costo: €13 nuovi iscritti; €12 soci; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13) + biglietto d'ingresso per l'apertura straordinaria gestita dai Cavalieri di Rodi e Malta: €10 adulti, €5 ragazzi dai 12 ai 18 anni, gratis bambini sotto i 12 anni.

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3478217442 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/4hsKBD0



Domenica 27 luglio 2025, h 18.30

I gladiatori del Colosseo, lo sport e il gioco nell'antica Roma.

Divertente "visita giocata per bambini" con attività ludiche, ricostruzioni e rielaborazione culturale per immedesimarsi nella vita dei gladiatori dall' allenamento nelle palestre agli incontri nell'arena.

La visita giocata si svolgerà: nella valle del Colosseo, nel Ludus Magnus (la palestra dei gladiatori) e nei giardini della Domus Aurea. I giochi verranno effettuati in aree pedonali e quindi sicure per i bambini.

Guida/operatore didattico: Martina De Gennaro.

Contributo associativo: €10 a persona (adulti e bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3478467394 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3hjnWe7



Domenica 27 luglio 2025, h 20.30

L’Essenza di Roma

Passeggiata storico-artistica al chiaro di luna nei luoghi che seppero sedurre i viaggiatori del Grand Tour. I monumenti che già conosciamo avranno nuove storie da raccontare tra arte, lusso e lusinghe.

Guide: Valeria Scuderi e Andrea Leoni.

Costo: €13 nuovi iscritti; €12 soci; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3914124246

Per ulteriori info bit.ly/4cBJPSf





***

