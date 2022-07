Descrizione evento: Calici & Sapori Sotto le Stelle - Xª Edizione Torneremo a Ballare e Brindare insieme…

6 agosto 2022

Roiate – Centro Storico

Borgo Medioevale - Roiate (RM) ROIATE (Rm). Nel cuore dei monti Simbruini, spartiacque tra l’alta valle dell’Aniene e quella del Sacco, si rinnova la manifestazione Calici & Sapori Sotto le Stelle “Xª Edizione”, che si svolgerà nella splendida e caratteristica cornice del centro storico e per le vie del borgo Roiatese. L’Associazione Roiate in Progress, propone un vero e proprio “itinerario del gusto” che ciascun visitatore potrà percorrere per intero alla scoperta delle tradizioni eno-gastronomiche Roiatesi. Sarà una notte magica dal profumo di altri tempi che accoglieranno numerosi turisti ed amanti della buona cucina Roiatese di un tempo, lungo il percorso sono dislocate le postazioni eno-gastronomiche Durante la passeggiata eno-gastronomica non mancheranno le musiche i suoni ed il folklore dei mitici gruppi di musica popolare I Cavesja gli AllaRiversa e i SaltallAra, ad aprire le danze alle ore 18.30 saranno i Sbandieratori e Musici di castel Madama, una serata che farà rituffare tutti nelle atmosfere dell’antico. Calici e Sapori sotto le stelle, costituisce una felice tradizione per il nostro Paese che per una notte che parte dal tramonto e termina all’alba, torna ad essere centro del comprensorio in una magia di sapori, odori, suoni e colori che ci ricorda i bei tempi andati che non moriranno mai nei nostri cuori. L’organizzazione di questa manifestazione è fortemente sostenuta da tutti i soci e cittadini che collaborano alla realizzazione delle giornate, valorizzando sempre più questo evento poiché rappresenta l’espressione del sentimento di appartenenza alle belle tradizioni del nostro paese che valgono certamente la pena di vivere e tramandare». Questa è la decima edizione e rappresenta un bel traguardo, raggiunto con alcuni momenti difficili ma altri indimenticabili, e per l’occasione l’Ass.ne Roiate in Progress dopo due anni di stop forzato, torna con il rinomato evento enogastronomico. Le musiche i suoni ed i canti nei largari nelle vie e nelle piazzette, garantiranno atmosfere uniche che ricorderai nel tempo. Sarà un’occasione per trascorrere dal tramonto all’alba una notte magica. Per questa edizione abbiamo scelto lo slogan “ Torneremo a Ballare e Brindare insieme…”. INGRESSO PERCORSO € 10,00

Iª sosta: Ritiro ticket ingresso; IIª sosta: Aperitivo con Prosecco DOC; IIIª sosta: Antipasto di fritti misti; IVª sosta: Gricia con Tartufo Roiatese o Pomodoro e Basilico; Vª sosta: Arrosticini, salsiccia e Contorno; VIª sosta: Dolci secchi e Genziana casereccia. Nel prezzo è incluso il nettare di Bacco.