Descrizione evento:

Un itinerario affasciante lungo il confine orientale del Parco Regionale dei Monti Simbruini.







Saliremo facilmente fino a 2000 metri di altitudine per contemplare le vette dominati la Val di Roveto, tra Lazio e Abruzzo.







Cammineremo lungo la cresta rocciosa dei Monti Cantari, uno spartiacque naturale tra i Monti Simbruini e i Monti Ernici.







Dopo aver ammirato i fantastici scorci panoramici di questi rilievi, il nostro percorso ci condurrà attraverso una breve e rigenerante deviazione nella faggeta d'alta quota, lungo il Sentiero dei Fiori.







Un piccolo viaggio attraverso spazi aperti, dominati dal silenzio, sospesi a due passi dal cielo.







In questo splendido contesto, non mancheranno le reminiscenze storiche di un passato ottocentesco, tra briganti e dispute territoriali tra Regno Borbonico e Stato della Chiesa.







La montagna ti attende con tutte le sue meraviglie!







Vieni con noi!







Iscrizioni aperte fino a Giovedì 17 LUGLIO 2025 ore 20:00







PER INFO COMPLETE e PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:



