Descrizione evento: Al Parco Astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa (RM) nei venerdì sera si va alla scoperta del cielo grazie agli eventi divulgativi denominati AstroIncontri, organizzati dall’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), impegnata da oltre 25 anni nella promozione e diffusione della cultura scientifica.



Venerdì 22 luglio (ore 20:45) è in programma l’AstroIncontro “Perché la notte è buia? Il paradosso di Olbers in cosmologia” della categoria “Stelle astrofile”, per immergersi nell’affascinante mondo dell’astronomia. L’evento, aperto a tutti i curiosi del cielo, è articolato nelle seguenti attività:

– presentazione divulgativa in sala conferenze sul paradosso di Olbers, a cura dell’esperto dell’ATA Emilio Sassone Corsi

– osservazione diretta del cielo a occhio nudo e attraverso gli strumenti disponibili nel giardino dell’Osservatorio, in particolare il mega-Dobson da 40 cm di diametro

– visita alle sale espositive, alle installazioni del Parco Astronomico (meridiane, notturlabi, sfere armillari) e alla cupola, che ospita la strumentazione di ricerca. Ad aprire l’evento sarà la conferenza divulgativa a cura dell’esperto Emilio Sassone Corsi. “Perché la notte è buia? Perché non c’è il Sole? Beh… ma le tante stelle che popolano il cielo dovrebbero illuminare a giorno anche la notte… e perché questo non accade? Incredibilmente la risposta, nient’affatto banale, richiede una spiegazione che ha a che fare con il big bang e l’espansione dell’Universo. In un’oretta riusciremo a capirne un po’ di più”, afferma Emilio Sassone Corsi. Crediti foto: Franco Silvestrini, socio operativo dell’ATA



⇒ Per partecipare all’evento è obbligatorio prenotarsi ENTRO le ore 13:00 di venerdì 22 luglio (fino a esaurimento posti) compilando il modulo disponibile su https://lnx.ataonweb.it/wp/events/perche-la-notte-e-buia-il-paradosso-di-olbers-in-cosmologia/