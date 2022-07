Descrizione evento: Villa d’Este a Tivoli è un vero e proprio capolavoro architettonico del Rinascimento italiano e grazie alle nostra visita guidata in serale andremo insieme alla scoperta di una delle residenze più straordinarie e incantevoli del mondo, inserita giustamente nella lista UNESCO! Voluta dal cardinale Ippolito II d’Este, per la sua costruzione fu incaricato l’architetto Pirro Ligorio, che qui realizzò un’elegante dimora immersa in splendidi giardini. Sono questi infatti i veri e propri protagonisti della villa con piante, fiori, profumi ma soprattutto con le scenografiche fontane e gli stupefacenti giochi d’acqua che si susseguono tra i viali alberati, accompagnando il visitatore alla loro scoperta. Un appuntamento assolutamente da non perdere la nostra visita guidata a Villa d’Este a Tivoli in serale: ti aspettiamo! Essendo un’apertura straordinaria in serale, potrebbe esserci un po’ di fila all’ingresso. COSTI * La prenotazione è obbligatoria.

* Costo visita guidata: € 12 a persona (incluso noleggio delle radioguide)

* Biglietto di ingresso: € 10 intero; € 2 ridotto (giovani tra i 18 e i 25 anni); gratuito per i minori di 18 anni.