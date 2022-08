Descrizione evento: Il Cammino Solidale de “Il Jazz italiano per le terre del sisma” torna anche nel 2022 rinnovando il percorso e la struttura delle precedenti edizioni, con una settimana di trekking e concerti dal 27 agosto al 4 settembre. Nato nel 2019, “Il Jazz Italiano per le Terre del Sisma – Cammino Solidale” è un viaggio musicale che attraversa le terre del centro Italia colpite dal terremoto del 2016. Un’idea ambiziosa e innovativa che permette di attraversare i territori del cratere, nelle regioni Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo e nei Parchi nazionali dei Monti Sibillini, del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Un’esperienza scandita da tappe con partenza da Camerino e arrivo all’’Aquila: 7 giorni di cammino per circa 200 km percorsi a piedi, un calendario ricco di concerti, incontri con le comunità, conoscenza di territori ricchi di storia e tradizioni, scoperta di fiabe e leggende, prodotti tipici e musica, paesaggi e ambienti unici. Un progetto che genera grande entusiasmo e lascia ricordi ed esperienze uniche: scoprire borghi e paesi duramente colpiti dal terremoto, apprezzare la forza delle comunità che resistono, la storia e la cultura dei luoghi, conoscere le tradizioni, le tipicità, il valore paesaggistico e naturalistico, accompagnati dalla musica. Una grande carovana alla scoperta dei luoghi più belli del centro Italia, che esprime la solidarietà verso le popolazioni colpite dal sisma, sostenendo le micro-economie locali e mantenendo alta l’attenzione sulle comunità.



LINK PER INFORMAZIONI E PREZZI *

Cammino Jazz 2022: aperte le iscrizioni per il trekking de "Il jazz italiano per le terre del sisma" | I-Jazz (italiajazz.it)





MODULO DI ISCRIZIONE

ISCRIZIONI: Il Jazz Italiano per le terre del sisma - Cammino 2022 (google.com)



* E' possibile partecipare all'intero cammino o alle singole tappe