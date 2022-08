Descrizione evento: A FIUMICINO SI SALUTA AGOSTO CON LA ‘FESTA DI FINE ESTATE’



Salutare la lunghissima estate laziale con una festa, assaporando il pescato locale di Fiumicino e divertendosi in compagnia con i tanti eventi in calendario.



È l’obiettivo della prima edizione della ‘Festa di Fine Estate’, evento che dal 25 al 28 agosto a Fiumicino conta di colorare il lunghissimo agosto nostrano.



Organizzata da ‘Il Faro all’Orizzonte’ la kermesse abbinerà ottimo cibo a spettacoli di livello. Location spaziosa e con possibilità di parcheggiare gratuitamente in via del Faro 74 (angolo via Coni Zugna) a Fiumicino, proprio di fronte al campo sportivo.



Gli appuntamenti, due per sera.



Giovedì 25 agosto . Si balla con ‘Senna’. A seguire kermesse di Cabaret

Venerdì 26 agosto . Ancora musica da ballo con Mauro. A seguire la straordinaria musica d’autore di Lorenzo Rinaldi

Sabato 27 agosto. Ulisse aprirà gli spettacoli con la sua ‘dance’. A seguire le grandi note dei Matia Bazar con gli ‘Audio Matia’.

Domenica 28 agosto. Roberto Nana scalderà i motori lasciando poi allo splendido spettacolo della ‘Infinity Band’