Descrizione evento: “The New Social Aperitif” è il nuovo aperitivo in lingua all’insegna di musica, buon cibo, lingue straniere e tanto divertimento. Un momento di condivisione in cui incontrare persone nuove e parlare in più lingue.

Dopo il successo del primo aperitivo, “The New Social Aperitif” arriva al White Rabbit di Roma con una formula esclusiva!

35 EURO A PERSONA – INGRESSO + SPAZIO DEDICATO + DUE CONSUMAZIONI + BUFFET GOURMET



Con la possibilità di degustare una selezione di Vini “Moletto” o di cocktail rigorosamente serviti nei calici.



info e prenotazioni: www.gianlucastival.com/aperitivo

L’evento è organizzato da Gianluca Stival, Docente di Lingue e Consulente Linguistico, Moletto Società Agricola, White Rabbit Roma e Treviso Città & Storie.



I posti sono limitati, ti aspettiamo!