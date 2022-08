Descrizione evento: FDB Festival 2022. La line-up degli dei a Fabrica di Roma FDB Festival annuncia i suoi ingredienti per l'evento più caldo dell'estate viterbese ad ingresso gratuito. Sick Tamburo (26.8) co-headliner Management (26.8), preceduti dall’esordiente Serena MaTù per un’apertura del Festival “atuttoindie”. Nanowar of Steel, Furor Gallico e Draconicon (27.8) per un sabato metal, divertente, da danzare, da pogare… Rancore, e in apertura Sama, per l’unica data estiva del rapper romano nel centro Italia. Dal 26 al 28 agosto 2022 Fabrica di Roma si prepara a un'edizione FDB che ha scelto una line-up “tradizionale” per il Festival fabrichese: un genere per serata, attraversati però da contaminazioni e sperimentazioni musicali, per un pubblico meraviglioso, che dopo tanto silenzio, ha veramente voglia di cantare e di ballare. Sarà una festa di musica, di birra, sarà la festa dell'estate laziale che ha puntato sulla musica e sui sogni.