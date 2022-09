Descrizione evento: Salutiamo l'estate con questa bellissima serata che ci porta direttamente ai sapori autunnali.

Potrete degustare piatti come fagioli con le cotiche, bruschette ed i fantastici frittelli (cavolfiore fritto in pastella)! ...buon vino e crepes con Nutella.

Divertimento assicurato con Orchestra Michael Rossi per chi ama ballare!

Inoltre vi invitiamo a visitare il bellissimo centro storico di Nerola, con il suo castello, la chiesa antica e la piazza con la bellissima fontana e scalinata.

Saranno presenti anche Gonfiabili per i bambini.

Vi aspettiamo!