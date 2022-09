Descrizione evento: Una mattinata per andare insieme alla scoperta di Villa Lante a Bagnaia, uno dei più famosi giardini italiani a sorpresa manieristici del XVI secolo, la cui ideazione è attribuita a Jacopo Barozzi da Vignola. La costruzione della villa cominciò nel 1511 e venne portata a termine intorno al 1566 su commissione del cardinale Gianfrancesco Gambara. Nel XVII secolo passò nelle mani di Ippolito Lante Montefeltro della Rovere, Duca di Bomarzo, quando la costruzione aveva già 100 anni di vita! Cosa resta oggi di tutta questa magnificenza? Oltre ai raffinati giardini, pieni di fontane e giochi d’acqua bizzarri e curiosi, le sofisticate palazzine Gambara e Montalto dalle logge sontuosamente affrescate. E’ forse possibile non visitare questa straordinaria villa? Certo che no: ti aspettiamo! COSTI * La prenotazione è obbligatoria.

* Costo visita guidata: € 12 a persona (incluso noleggio delle radioguide)

* Biglietto di ingresso: € 5 intero; ridotto € 2 (per ragazzi tra i 18 e 25 anni); gratuito per minori 18 anni, persone con disabilità e accompagnatore, giornalisti. In caso di mostre la tariffa del biglietto potrebbe subire variazioni.