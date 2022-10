Descrizione evento: Una visita guidata con apertura straordinaria insieme ad un archeologo per scoprire il Monte dei Cocci a Testaccio! Qui infatti per secoli gli antichi Romani scaricarono frammenti di anfore da trasporto, che giungevano nel porto cittadino da tutte le province dell’Impero e non solo! Quasi totalmente conservato, questo monte artificiale, dal Medioevo in poi acquisì un ruolo diverso ma sempre centrale nella storia di Roma, divenendo una delle mete di ritrovo preferite dai Romani nelle loro scampagnate “fuori porta”. Oggi al centro di un vivacissimo rione, è un luogo perfetto per conosce molte curiosità sulla storia della città nei secoli. COSTI * La prenotazione è obbligatoria.

* Costo visita guidata: € 11 a persona (incluso noleggio delle radioguide)

* Biglietto di ingresso: € 4 intero; € 3 ridotto; gratuito per possessori di MIC CARD e minori di 18 anni.