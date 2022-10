Descrizione evento: Occhi puntati sul Sole al Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa martedì 25 ottobre. L’Associazione Tuscolana di Astronomia – da sempre in prima linea nella promozione e diffusione della cultura scientifica – organizza per il pubblico di adulti e bambini, in occasione dell’eclissi parziale di Sole, lo speciale evento “Sun Day” dedicato alla scoperta e all’osservazione della nostra stella. L’evento scientifico divulgativo è inserito nell’ambito dell’omonima iniziativa promossa dell’Unione Astrofili Italiani (UAI) a livello nazionale per avvicinare il pubblico alla conoscenza del Sole e del fenomeno astronomico spettacolare in arrivo, da non perdere. L’eclissi parziale di Sole sarà visibile in tutta Italia. A Roma il fenomeno inizierà alle 11:26 e terminerà alle 13:21 con una percentuale di diametro solare coperto del 27%, come spiegano gli esperti della Commissione Divulgazione dell’UAI nella rubrica online “Il cielo del mese”, valida guida per osservare il cielo, per astrofili in erba e non. Si raccomanda l’utilizzo di binocoli e telescopi dotati di opportuni filtri perché il Sole può danneggiare in modo permanente la vista. Il Parco astronomico di Rocca di Papa aprirà le proprie porte al pubblico a partire dalle ore 9:45 per offrire conferenze di taglio divulgativo sul Sole e, a seguire, l’emozionante osservazione ai telescopi dell’eclissi parziale, con gli esperti operatori dell’Associazione Tuscolana di Astronomia. Prevista anche la visita guidata al giardino astronomico, provvisto di strumenti per la misurazione del tempo. L’evento è articolato in due turni di visita (9:45 e 10:30), ognuno dei quali è aperto a massimo 45 persone. ⇒Per partecipare all’evento “Sun Day” è necessario prenotarsi compilando il modulo disponibile ai seguenti link: turno delle 9:45: https://lnx.ataonweb.it/wp/events/sun-day-turno-delle-945/ turno delle 10:30: https://lnx.ataonweb.it/wp/events/sun-day-turno-delle-1030/