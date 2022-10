Descrizione evento:

L'Associazione culturale Roma e Lazio x te si avvale della collaborazione di storici dell'arte e archeologi regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.Le visite per bambini e ragazzi sono gestite da guide che sono anche operatori didattici specializzati nel lavorare con queste fasce d'età.Gli eventi si svolgeranno nel rispetto della normativa Anti Covid vigente: uso mascherina; green pass dove richiesto; gruppi contingentati.Lunedì 31 ottobre 2022, h 11.00Passeggiata guidata tra vie, piazze, scalinate e scorci noti e meno noti celati nelle vie e nelle piazze a sud del Quirinale, per conoscere ed apprezzare le tante meraviglie architettoniche che hanno contribuito a rendere Roma Eterna.La visita sarà condotta da: Floriana Lombardi, docente di teologia e guida turistica della città di Roma.goo.gl/xgcHnjLunedì 31 ottobre alle ore 15.30Visita guidata ed evocativa nella suggestiva atmosfera del colle del Celio, fra rituali arcani e cerimoniali segreti, per far riaffiorare energie magiche e divinatorie da tempi e luoghi lontani.La visita sarà condotta da: Floriana Lombardi, docente di teologia e guida ambientale.https://rb.gy/r8licaLunedì 31 ottobre 2022, h 16.00Visita guidata a numero chiuso (max 15 partecipanti) condell’antica Spezieria di Santa Maria della Scala e del Monastero di Santa Maria dei Sette Dolori del Borromini, per vivere le emozioni della Città eterna in un ex monastero.La visita sarà condotta da Luisa Delle Fratte, storica dell'arte in possesso dell'abilitazione di guida turistica della città di Roma.Lunedì 31 ottobre 2022, h 17.00Visita guidatain occasione di Halloween.La visita sarà condotta e curata da: Cristina De Filippis operatrice didattica specializzata in attività culturali e di svago per bambini.goo.gl/6UHvhRMartedì 1° novembre 2022, h 11.00Visita guidata all'aria aperta, scoprendo la storia ed i segreti degli Acquedotti Romani.La visita sarà condotta da: Floriana Lombardi, docente di teologia e guida turistica della città di Roma.goo.gl/daGSjsMartedì 1° novembre 2022, h 11.00Visita giocata per bambini a numero chiuso da prenotare in anticipo.Prepara le torce e scendi con noi all’interno delle Catacombe per esplorare misteriosi cunicoli avvolti nel buio della storia. Risaliti in superficie la nostra avvincente avventura proseguirà con la scoperta dei tanti segreti della Via Appia.La visita sarà condotta da Cristina De Filippis, guida turistica abilitata, esperta in attività culturali e di svago per bambini.goo.gl/L53d5xMartedì 1° novembre 2022, h 15.30Visita guidata cone biglietto d'ingresso "gratuito" il primo del mese (max 25 partecipanti).La visita sarà condotta da: Valeria Scuderi, storica dell’arte, in possesso dell’abilitazione di guida turistica della Provincia di Roma.goo.gl/Tw2cASMartedì 1° novembre 2022, h 16.00Passeggiata guidata dell'area archeologica del Foro Boario e Olitorio e della zona medievale legata alla Ripa Greca della città.La visita sarà condotta da: Floriana Lombardi, docente di teologia e guida turistica della città di Roma.bit.ly/33lJjJSMartedì 1° novembre 2022, h 16.00Passeggiata culturale tra il Pigneto e Torpignattara.Un viaggio nelle periferie della città, tra i luoghi prescelti da Pier Paolo Pasolini, esplorati fin nelle viscere, alla ricerca della autenticità della "Vera Vita" ancora, in parte, rintracciabile tra gli scorci del quartiere di oggi, dove tra negozi e locali di tendenza, affiorano come ruderi ricchi di storia, restituendo tracce di una "stupenda e misera città".La visita sarà condotta da: Simona Petrilli, storica dell'arte e guida turistica.bit.ly/3R3UNVkMartedì 1° novembre 2022, h 16.30Visita guidatain occasione di Halloween.La visita sarà condotta e curata da: Cristina De Filippis operatrice didattica specializzata in attività culturali e di svago per bambini.goo.gl/6UHvhRSabato 5 novembre 2022, h 16.00Una divertente visita "giocata"a caccia di indizi alla ricerca della magica atmosfera di "Vacanze Romane".La visita "giocata" sarà condotta da: Cristina De Filippis, guida turistica abilitata e operatrice didattica specializzata nel lavorare con i bambini.goo.gl/KhTSj2Sabato 5 novembre 2022, h 16.00Passeggiata guidata tra i vicoli dei rioni Ponte e Parione.La visita sarà condotta da: Floriana Lombardi, docente di teologia e guida turistica della città di Roma.bit.ly/3jQE8HjSabato 5 novembre 2022, h 16.30Visita guidata nella storia di Roma.La visita sarà condotta da: Giulia Andioni, storica dell’arte in possesso dell’abilitazione di guida turistica della Provincia di Roma.bit.ly/36fegP5Domenica 6 novembre 2022, h 10.30Visita guidataa numero chiuso (30 max), a soli €15 comprensivi di Vox (auricolari) e biglietto d'ingresso per la prima domenica del mese.goo.gl/yRrw8TDomenica 6 novembre 2022, h 16.00Visita guidata interattivaalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna con biglietto d'ingresso gratuito la prima domenica del mese.La visita sarà condotta da: Simona Petrilli, guida turistica abilitata e operatrice didattica esperta in attività culturali e di svago per bambini.goo.gl/71KZkqDomenica 6 novembre 2022, h 16.00Passeggiata guidata tra i vicoli del Rione Ponte.La visita sarà condotta da: Floriana Lombardi, docente di teologia e guida turistica della città di Roma.goo.gl/x7wtLZDomenica 6 novembre 2022, h 16.00Visita guidata del più esteso complesso termale dell'antica Roma, a soli €15 comprensivi di biglietto d'ingresso la prima domenica del mese.La visita guidata sarà condotta da: Marco Biordi, storico dell'arte in possesso dell'abilitazione di guida turistica della Provincia di Roma.*La visita è adatta anche per bambini e ragazzi.bit.ly/3cId73HDomenica 6 novembre 2022, h 16.30Visita guidata a soli 15€ comprensivi di biglietto d'ingresso la prima domenica del mese (max 30 partecipanti).La visita guidata sarà condotta da: Valeria Scuderi, storica dell'arte in possesso dell'abilitazione di guida turistica della Provincia di Roma.goo.gl/tErDAX***Tutte le nostre visite sono condotte da storici dell'arte, archeologi e architetti regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.La tariffa include l'auricolare (vox) che permette di ascoltare le nostre guide in assoluto confort, perché permettono di distanziarci fino a 10 metri, soffermarci a guardare un particolare, o fare foto, senza perdere una parola.€13 intero€11 disabili e loro accompagnatori€10 ragazzi (da 14 a 17 anni)€5 bambini (da 6 a 13 anni)gratis (bambini da 0 a 5 anni)1 bambino (4-13 anni) + 1 adulto: €152 bambini (4-13 anni) + 1 adulto: €253 bambini (4-13 anni) + 1 adulto: €35Altri adulti: €12 a persona***Nota bene: ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini. I bambini devono sempre essere accompagnati da un adulto per motivi di sicurezza.tutte le nostre visite possono essere prenotate anche privatamente, e condotte oltre che in Italiano anche in lingua straniera.Per conoscere le nostre Tariffe goo.gl/Cs1uw1"consigliate entro il giorno che precede la data dell'evento"compilando il modulo prenotazioni CLICCANDO SUL LINK: bit.ly/3x7jhDjo inviando una mail a [email protected] o scrivendo un SMS/WA (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.INDICANDO:data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.