Descrizione evento: Sabato 12 e domenica 13 novembre si svolgerà a Ciciliano la Festa d’Autunno.



L’evento, organizzato dalle associazioni del paese, inizierà alle ore 10.00 e si terrà nei vicoli e nelle piazze del centro storico. Per l’occasione il castello Theodoli sarà aperto al pubblico: per visitarlo non è necessaria la prenotazione. Sarà presente il mercato dell’artigianato e il mercato contadino delle aziende agricole locali che esporranno i propri prodotti a km 0.



Il ricco menu autunnale prevede polenta (al sugo di spuntature e salsicce o con le verdure), zuppa di legumi e panini. Ovviamente non potranno mancare le castagne, il vino novello e i locali “ciammillitti”.



Ci sarà inoltre musica dal vivo, intrattenimento per i bambini e un servizio navetta.