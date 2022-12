Descrizione evento: Quest’anno il Coro Parola di Vita, in occasione dei prossimi 800 anni dalla nascita del primo Presepe ideato da San Francesco di Assisi, metterà in scena il Recital “Il Presepe di Francesco” A narrarvi questa bellissima storia, sarà proprio il Beato Tommaso da Celano mentre, nel Convento di Assisi, è intento a scrivere la sua “Vita Prima” la prima biografia di San Francesco. Il capitolo che ci racconterà è proprio quello che riguarda il Presepe che San Francesco volle realizzare a Greccio nel lontano 1223. Durante alcuni momenti del racconto, apparirà Santa Chiara a dare una commovente testimonianza di quanto accaduto in quei giorni e tutto sarà reso ancora più emozionante dall’esecuzione dei brani eseguiti dal Coro. Vi aspettiamo!!