Descrizione evento: Una visita guidata per andare insieme alla scoperta dell’antica Chiesa di Sant’Eusebio con i suoi interessanti sotterranei e lo straordinario coro ligneo di fine Cinquecento! Sorta, secondo la tradizione, tra il III e IV secolo d.C. per volere di Sant’Eusebio, sfruttando una parte della sua residenza privata sull’Esquilino, fu poi più volte restaurata nel corso dei secoli, da papa Zaccaria, Adriano, Gregorio IX fino al rifacimento più recente del 1771, per volontà del cardinale Enrico Enriquez. All’interno, sulla volta della navata centrale, si può ammirare in tutto il suo splendore il capolavoro neoclassico del pittore Anton Raphael Mengs con la “Gloria di sant’Eusebio”, oltre alle opere del Solimena, di Pompeo Batoni, di Baldassarre Croce e di molti altri artisti che contribuirono alla sua straordinaria decorazione. Un viaggio nella storia, alla scoperta di un angolo di Roma assolutamente da non perdere: ti aspettiamo! COSTI * La prenotazione è obbligatoria.

* Costo visita guidata: € 11 a persona (incluso noleggio delle radioguide)

* Biglietto di ingresso: € 5 a persona (unico per tutti)