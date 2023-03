Descrizione evento: Ripartiamo è lo facciamo alla GRANDE : torna la 4°edizione della SAGRA DEGLI GNOCCHI CASTRATO -DOMENICA 19 MARZO 2023 ?DALLE ORE 12 ? ACQUAVIVA DI NEROLA (RM) . . . Immersi tra gli ulivi della Sabina Romana, alle pendici dell'antico Castello Orsini di Nerola, a pochi chilometri da Roma, per passare una bella domenica in compagnia con alcuni dei piatti tipici del nostro territorio : gli GNOCCHI AL CASTRATO e i FRITTELLI DI SAN GIUSEPPE. La grande partecipazione degli scorsi anni ha contribuito a raggiungere la 4°EDIZIONE di questa manifestazione tanto attesa... Vi aspettiamo DOMENICA 19 MARZO 2023 ad ACQUAVIVA DI NEROLA (RM), con CUCINA TIPICA e OTTIMO VINO, alleggerito da MUSICA DAL VIVO e molto altro.... ACQUAVIVA DI nerola è facilmente raggiungibile sia da ROMA, che da RIETI, con possibilità di parcheggio vicino alla piazza VI ASPETTIAMO!!! Per info contattateci su INSTAGRAM E FACEBOOK COMITATO S.TERESA 2022