Descrizione evento:

Visita Guidata a Castel Sant’Angelo il Castello più famoso di Roma Venerdì 2 Giugno 2023, h 16:30

Ingresso GRATUITO in occasione della Festa della Repubblica “Un’enorme torta rotonda su un cubo” così il famoso storico dell’arte Philippe Daverio ha descritto il Mausoleo di Adriano, che oggi è il Castello più famoso di Roma! Castel Sant’Angelo nasce come Tomba imperiale e diventa, nel tempo, fortezza, prigione ed in fine una splendida residenza papale, per diventare oggi un Museo tra i più visitati al mondo. Una splendida occasione per conoscere meglio questa meraviglia. https://www.romanitas.it/calendario-visite-guidate/?event=3221 Si prega di far riferimento alla Sezione Passeggiando nella storia https://www.romanitas.it/passeggiando-nella-storia/ per visionare il Regolamento associativo completo. INFORMAZIONI ORARI E TARIFFE Quando: Venerdì 2 Giugno 2023, h 16:30 Durata: 2 ore circa Accoglienza: 16:15 Lungotevere Castello (prima dell’ingresso al Museo - lato Basilica di S. Pietro) Tariffa: €12,00 incluso radio Prenotazione almeno il giorno prima con una mail a visiteguidate@romanitas.it oppure con un sms/WA a Cristiana 331 5632913 La Prenotazione è necessaria per ricevere conferma o eventuali variazioni.