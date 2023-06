Descrizione evento:

Una visita guidata con apertura straordinaria per andare insieme alla scoperta di uno dei gioielli archeologici più suggestivi della Roma Sotterranea: il Mitreo del Circo Massimo. Un luogo denso di mistero e di segreti, ancora oggi in grado di affascinare visitatori e studiosi di tutto il mondo, situato a pochi metri di distanza dal Circo Massimo. E’ qui infatti che sarà possibile visitare una serie di ambienti risalenti al II-III secolo d.C. dove in passato si svolgevano riti in onore del dio Mitra e del Sole Invitto, due divinità provenienti dall’Oriente, cariche di suggestioni. Una visita guidata da non perdere grazie alla quale sarà possibile conoscere tutta la storia e i “misteri” di questa straordinaria religione che tanto successo ebbe a Roma. Ti aspettiamo!







* La prenotazione è obbligatoria.

* Costo visita guidata: € 11 a persona (incluso noleggio delle radioguide) + biglietto di ingresso.

* Biglietto di ingresso: € 4 intero; € 3 ridotto; gratuito per possessori di MIC CARD e minori di 18 anni.