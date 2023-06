Descrizione evento:

Sabato 1 luglio in provincia di Viterbo abbiamo organizzato la visita guidata LGBTQIA+ friendly OmoGirando il contemporaneo in Tuscia: Terra Arte e Kylix!



Il pomeriggio di sabato 1 luglio vi portiamo in campagna, nella Tuscia, ma alla scoperta dell’arte contemporanea. Prima tappa la campagna di Blera, a Terra Arte. La tenuta dello scultore Sandro Scarmiglia ospita da alcuni anni un progetto artistico in fieri, con istallazioni e grandi sculture all’aria aperta di artisti contemporanei italiani ed internazionali. Poi ci sposteremo a Vetralla, al Museo della Città e del Territorio, che ospita la seconda edizione di Kylix, esposizione di arte contemporanea degli artisti Marco Brama, Carla Paiolo e Paolo Maccari.



Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.



