Descrizione evento:

Splash e Sorrisi. A Civitavecchia il parco Aquafelix inaugura la stagione con la campagna Pet Camper Tour e l'arrivo di Bluey, protagonista della serie animata



21 e 22 giugno 2025



Quando la natura ti avvolge e ti coccola.



Questa l’atmosfera che si respira ad Aquafelix, l'amato parco acquatico immerso in un polmone verde a Civitavecchia, che inaugura la stagione estiva con tante novità.



Ma soprattutto una grande attenzione al divertimento per tutta la famiglia e in totale sicurezza.



In occasione delle celebrazioni per i suoi 30 anni di apertura diventa ancora più forte l'attenzione data al rispetto del green.



Questo storico parco offre infatti una immensa varietà di piante, oltre 1500 autoctone ad alto fusto, ed una ricca vegetazione estesa su una vasta area (circa 80.000 metri quadrati) che si integra con le meravigliose attrazioni acquatiche e le piscine adatte ad ogni esigenza ed età.



Per questo motivo non poteva esserci location migliore per l’ultima tappa del Pet Camper Tour, 21 e 22 giugno 2025, la campagna contro l’abbandono e per la sicurezza stradale, con il patrocinio di Arma dei Carabinieri, Anas e Fnovi, in collaborazione con Polizia di Stato e realizzata grazie al sostegno di realtà leader come Pet Store Conad, Vitakraft, Verdemax, La Casa del Bebè, che si trasforma in un evento unico pronto a celebrare anche i viaggi pet-friendly e le avventure all'aria aperta, fornendo una serie di consigli e suggerimenti utili per condividere le emozioni a 2 e 4 zampe in modo corretto.



Laboratori, attività e giochi con tanti doni per tutti per due giornate speciale che lasceranno poi la scena il 29 giugno ad una protagonista super attesa: dalla famosa serie tv in onda su rai Yoyoarriva, infatti, ad Aquafelix, per la gioia dei bambini, la simpatica e dolce cucciola Bluey, piena di energia, di curiosità e di immaginazione.



I più piccoli potranno avvicinarla anche per scattare una foto ricordo.

Ospite perfetto per confermare l’importanza del rispetto vero la terra che abitiamo e l’importanza dell’amore, dell’amicizia e dei valori nel rispetto del prossimo. Per informazioni www.aquafelix.it