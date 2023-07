Descrizione evento:





Domenica 30 Luglio al festival Note di Luppolo 2023 a San Martino Al Cimino (Viterbo) in concerto i FINLEY, storica pop rock / pop punk band italiana con le loro canzoni iconiche come "Diventerai una Star, Sole di Settembre, Adrenalina, Fumo e Cenere" e con i loro fantastici nuovi singoli.



In apertura il Disney Punk Rock dei Joanna - Disney Rock Band: un mashup tra tutte le music vibes 90-00s (Blink182, Green Day, Sum41, ecc.) e i film Disney della nostra infanzia. Un rock party alla American Pie e molto emo.





Una serata piena musica, di divertimento, ricordi, buon cibo e tanta birra artigianale.

IMPOSSIBILE MANCARE!