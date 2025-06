Descrizione evento:

Estiva? Straordinaria? Doppia? Suggestiva? Montana? Scegliete voi l’aggettivo per questa nuova edizione di ARTEr.i.e. - Rassegna di Ipotesi Espressive che si svolgerà dal 27 al 29 giugno 2025 in uno dei borghi più belli e curati della provincia.



Se ogni anno la nostra manifestazione si sposta di paese in paese, facendo conoscere a pubblico e artisti un nuovo centro storico della Sabina: se nel 2022 Montopoli di Sabina ci ha calorosamente ospitato, seguita da Casperia e Poggio Mirteto, quest’anno ci spostiamo al fresco, nel paese più alto della Bassa Sabina: Montasola!







In occasione del cinquantenario del Centro di Ricerca e Sperimentazione Metaculturale, ARTEr.i.e. si propone in una doppia veste questa estate: una edizione “speciale” a Montasola il 27-28-29 giugno 2025 e una edizione “ordinaria” a Fara in Sabina il 4-5-6-7 settembre.



Grazie al sostegno del progetto M.C.R. – Medioevo Che Rivive dei Comuni di Montasola, Casperia e Roccantica, finanziato dal PNRR, vi faremo vivere il già suggestivo borgo di Montasola, in una veste ancora più magica, riempiendo il suo centro storico di installazioni e artisti di tutte le arti: musicisti, attori, poeti, scrittori, cineasti, registi, danzatori, giocolieri, prestidigitatori, circensi, pittori, fotografi, visual artist, scultori e chiunque voglia condividere la propria ipotesi espressiva!



Ma cosa accade ad ARTEr.i.e.? Ogni sera alle 21:00 le vie del centro storico si trasformano in veri percorsi artistici, uno dedicato ad ogni arte: c’è il cinema (percorso giallo), le arti visive (percorso blu), il teatro (percorso rosso), la letteratura e la poesia (percorso rosa), la danza (percorso arancione), la musica vocale e strumentale (percorso verde), le arti di strada e la giocoleria (percorso bianco).







Come per ogni edizione, oltre ai percorsi dedicati ognuno ad un’arte, molteplici sono gli eventi speciali: spettacoli finali, aperitivi letterari, dj set post evento e gran finale la domenica tutti insieme nel vicinissimo e meraviglioso parco “Il Monte”di Montasola:



– Venerdì 27 giugno ore 22:30 nel palco A (collocato in Piazza Umberto I), “La cura dello sguardo” un incontro con Franco Arminio; alle 23:00 al palco B collocato al Parco, tutti scatenati con il dj set di FABIO B.



– Sabato 28 giugno si comincia alle 17:00 al Palco A, con gli aperitivi letterari e le presentazioni dei libri di Manuel Grassi, Antonella Iadicicco ed Enrico Scarinci, intervallati da 3 canti provenienti dal repertorio tradizionale di Selci 1953, registrazioni originali Rai Uno curate da Alberto Maria Cirese e conservate in “Teche RAI”; alle 23:00 Roberto Billi invece presenterà i suoi nuovi brani e inaugurerà il suo “Tutta questa meraviglia” tour; infine alle 23:30 dj set reggae con Aspra posse sound.



– Domenica 29 giugno dalle ore 17:00 al Parco si avvicenderanno la presentazione del lavoro di Roberto Lorenzetti "L'Infame setta dell’empia dottrina”. L’avventura profetica di David Lazzaretti in Sabina seguita dallo spettacolo teatrale “David Lazzaretti. Il Cristo dell’Amiata e della Sabina” a cura di Orizzonti Sabin; infine, dalle 19:00 il laboratorio esperienziale e il concerto di Avokado. Durante tutto il pomeriggio grandi e bambini saranno intrattenuti dal Close-up di cartomagia del Mago Mister-io e della sua assistente Magica Eli.







Info utili:



Venerdì e sabato è previsto il servizio navetta dalle ore 18:00. Dalle 20:00, in via del Monte (la strada affianco alla Torre della Porta), saranno attivi sia lo stand gastronomico di ARTEr.i.e., sia un angolo street food a cura del Comitato festeggiamenti Montasola.











Contatti:



http://arterie.org



info@arterie.org



E se cerchi bene, trovi ARTEr.i.e. anche su Facebook, Instagram, Youtube, Spotify, TikTok…