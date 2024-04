Descrizione evento:

Sarà un Natale straordinario quello che da sabato 18 novembre 2023 a domenica 7 gennaio 2024 (come da calendario), vestirà di magia uno dei centri storici più belli d’Italia.



Torna con un nuovo appuntamento la “Mostra Mercato dell’Artigianato e dell’Oggettistica per il Presepio”, pronta a celebrare la sua 25esima edizione nella ricorrenza degli 800 anni del Presepe di Francesco.



Un compleanno importante per una manifestazione storica sempre molto attesa, in linea con la tradizione francescana del Natale e in sintonia con il clima di festa.



Trenta stands espositivi allestiti in una location unica, porteranno a Greccio i profumi e i sapori tipici del Natale con prodotti di artigianato presepiale, artistico e natalizio, originali idee regalo ed eccellenze del territorio.