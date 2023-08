Descrizione evento:

L'Associazione culturale Roma e Lazio x te si avvale della collaborazione di storici dell'arte e archeologi regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

Le visite per bambini e ragazzi sono gestite da guide che sono anche operatori didattici specializzati nel lavorare con queste fasce d'età.

Gli eventi si svolgeranno nel rispetto della normativa Anti Covid vigente: uso mascherina; green pass dove richiesto; gruppi contingentati.





Lunedì 14 agosto 2023, h 21.00

Roma, città d’acqua e pietra.

Passeggiata alla scoperta delle piazze e delle fontane più belle di Roma da Piazza di Spagna a Piazza Navona passando per Fontana di Trevi, il Pantheon e molto altro.

La visita sarà condotta da: Floriana Lombardi, docente di teologia e guida ambientale.

Per ulteriori info bit.ly/31atMJt



Martedì 15 agosto 2023, h 17.00

Gita in battello con visita guidata sulle bellezze di Roma.

Storia dell'Urbe attraverso il suo "Fiume".

Da prenotare e saldare in anticipo: per garantire lo svolgimento dell'evento occorre prenotare e saldare in anticipo la quota di partecipazione che include il biglietto per la navigazione del Tevere, la visita guidata e gli auricolari.

La visita sarà condotta da: Floriana Lombardi, docente di teologia e guida ambientale.

Per ulteriori info goo.gl/uNV16J



Martedì 15 agosto 2023, h 21.00

Ferragosto alla scoperta del cuore antico di Roma

Visita guidata per scoprire stretti vicoli, slarghi, piazze, palazzi e monumenti noti e meno noti del centro città.

La visita sarà condotta da: Floriana Lombardi, docente di teologia e guida turistica della città di Roma.

Per ulteriori info bit.ly/3QjJb12



Mercoledì 16 agosto 2023, h 15.30

I sotterranei dell’Acquedotto Virgo ed il Percorso dell’Acqua.

Visita guidata con "apertura a numero chiuso con prenotazione obbligatoria" da saldare in anticipo.

Affascinante itinerario che segue le condotte dell'Acquedotto Vergine da poco restaurate e parzialmente aperte al pubblico, scendendo nel Castellum Aquarum di Fontana di Trevi, ed esplorando i sotterranei della Città dell'Acqua e del miracoloso Pozzo di Santa Maria in Via.

La visita sarà condotta da: Floriana Lombardi, docente di teologia e guida turistica della città di Roma.

Per ulteriori info goo.gl/8XcyRp



Mercoledì 16 agosto 2023, h 21.00

L’Isola Tiberina, il Ghetto Ebraico, la Cabala ed i sapori delle ricette della cucina tradizionale ebraico-romana.

Suggestiva passeggiata serale dagli argini dell’Isola Tiberina ai vicoli del Ghetto Ebraico.

La visita sarà condotta da: Valeria Scuderi, storica dell'arte in possesso dell'abilitazione di guida turistica della città di Roma.

Per ulteriori info: goo.gl/utCht3



Giovedì 17 agosto 2023, h 20.30

Bambini sotto le stelle.

Caccia ai fantasmi di Roma.

Divertente "visita serale per bambini" in compagnia del fantasma Enrichetto, bulletto perfetto!

La visita "giocata" sarà condotta da: Cristina De Filippis, guida turistica abilitata, esperta in attività culturali e di svago per bambini.

Per ulteriori info: goo.gl/OzCzSd



Giovedì 17 agosto 2023, h 20.30

Vicoli e piazze nel cuore di Roma. Itinerario 1: dall'Arco di Giano a Santa Anastasia.

Passeggiata guidata dell'area archeologica del Foro Boario e Olitorio e della zona medievale legata alla Ripa Greca della città.

La visita sarà condotta da: Floriana Lombardi, docente di teologia e guida turistica della città di Roma.

Per ulteriori info bit.ly/33lJjJS



Venerdì 18 agosto 2023, h 18.45

Roma insolita e segreta: viaggio nel Liberty

Itinerario guidato alla scoperta dell’Art Nouveau dalle bizzarrie del quartiere Coppedè alla splendida tenuta di Villa Torlonia, muovendo tra i viali alberati e gli eleganti villini del quartiere Trieste.

La visita guidata sarà condotta da: Alessia Di Giacomo storica dell'arte in possesso dell'abilitazione di guida turistica.

Per ulteriori info bit.ly/46OCnRM



Venerdì 18 agosto 2023, h 21.00

Vicoli e piazze nel cuore di Roma. Itinerario 7: da Piazza del Quirinale a Piazza dei Santi Apostoli.

Passeggiata guidata tra vie, piazze, scalinate e scorci noti e meno noti celati nelle vie e nelle piazze a sud del Quirinale, per conoscere ed apprezzare le tante meraviglie architettoniche che hanno contribuito a rendere Roma Eterna.

La visita sarà condotta da: Floriana Lombardi, docente di teologia e guida turistica della città di Roma.

Per ulteriori info goo.gl/xgcHnj



Sabato 19 agosto 2023, h 17.45

Archeologi per gioco nei sotterranei di Piazza Navona

Visita guidata per bambini (età consigliata 4-11 anni) a numero chiuso (25 max) per scoprire i sotterranei di Roma, i resti ipogei dello Stadio di Domiziano e della cripta dove si cela il teschio di Sant'Agnese.

La visita sarà condotta da: Martina De Gennaro, storica dell'arte e guida turistica della città di Roma, esperta nel lavorare con i bambini.

Per ulteriori info goo.gl/JZDdZs



Sabato 19 agosto, 2023, h 21.00

Caravaggio, il pittore della luce

Passeggiata al Chiaro di Luna storico-artistica nei luoghi in cui visse Caravaggio, e che ispirarono la sua arte.

La visita sarà condotta da: Alessia Di Giacomo storica dell'arte in possesso dell'abilitazione di guida turistica

Per ulteriori info goo.gl/hSYpPH



Domenica 20 agosto 2023, h 18.00

Il Parco degli Acquedotti, laddove l’Acqua Regna Sovrana.

Visita guidata all'aria aperta, scoprendo la storia ed i segreti degli Acquedotti Romani.

La visita sarà condotta da: Floriana Lombardi, docente di teologia e guida turistica della città di Roma.

Per ulteriori info goo.gl/daGSjs



Domenica 20 agosto 2023, h 20.30

Riti, Miti e Passione: i Ludi Romani ed il culto degli Dei.

Visita guidata dedicata alla scoperta delle festività romane, delle ritualità e dei sacrifici alle divinità pagane, che avrà per palcoscenico le rovine ed i templi del Foro Boario, del Foro Olitorio, del Circo Flaminio e del Campidoglio.

La visita verrà condotta da: Valeria Scuderi, storica dell'arte e guida turistica abilitata nella città di Roma.

Per ulteriori info: goo.gl/yVqYau



Domenica 20 agosto agosto 2023, h 20.30

Bambini sotto le stelle.

A spasso con gli Imperatori.

Divertente "visita serale per bambini" passeggiando dal Campidoglio alla Valle del Colosseo, attraversando i Fori Imperiali.

La visita "giocata" sarà condotta da: Martina De Gennaro, guida turistica abilitata, e operatrice didattica esperta in attività culturali e di svago per bambini.

Per ulteriori info: goo.gl/vkE4G0



Giovedì 24 agosto 2023, h 21.00

Divertimenti e vita notturna nell’Antica Roma

Passeggiata archeologica tra i resti dello Stadio di Domiziano, l'Odeon musicale, il Teatro di Pompeo e il Teatro di Balbo per scoprire come si divertivano i romani fra attività lecite e meno lecite... I romani, infatti, amavano anche trascorrere le notti ubriacandosi nelle popine, giocando d’azzardo e frequentando i molti lupanari.

La visita sarà condotta da: Stefania De Majo, archeologa in possesso dell'abilitazione di guida turistica della città di Roma.

Per ulteriori info goo.gl/rtvLFg





***

BIGLIETTERIA visite guidate:

Tutte le nostre visite sono condotte da storici dell'arte, archeologi e architetti regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

La tariffa include l'auricolare (vox) che permette di ascoltare le nostre guide in assoluto confort, perché permettono di distanziarci fino a 10 metri, soffermarci a guardare un particolare, o fare foto, senza perdere una parola.



Visite guidate programmazione per Adulti comprensive di vox:

€13 intero

€12 lettori di Lazio in festa, *NOTA BENE: per usufruire della tariffa scontata specificare "letto su Lazio in festa"

€11 disabili e loro accompagnatori

€10 ragazzi (da 14 a 17 anni)

€5 bambini (da 6 a 13 anni)

gratis (bambini da 0 a 5 anni)



Visite guidate programmazione per Bambini comprensive di vox:

1 bambino (4-13 anni) + 1 adulto: €15

2 bambini (4-13 anni) + 1 adulto: €25

3 bambini (4-13 anni) + 1 adulto: €35

Altri adulti: €12 a persona

***Nota bene: ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini. I bambini devono sempre essere accompagnati da un adulto per motivi di sicurezza.



VISITE PRIVATE:

tutte le nostre visite possono essere prenotate anche privatamente, e condotte oltre che in Italiano anche in lingua straniera.

Per conoscere le nostre Tariffe goo.gl/Cs1uw1



PRENOTAZIONI

"consigliate entro il giorno che precede la data dell'evento"

compilando il modulo prenotazioni CLICCANDO SUL LINK: bit.ly/3x7jhDj

o inviando una mail a romaelazioxte@gmail.com

o scrivendo un SMS/WA (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.