Lunedì 11 settembre 2023 alle ore 19, presso la Galleria Studio CiCo in via Gallese 8, Roma sarà inaugurata la mostra Personale di Cinzia Cotellessa «Passione Sanguigna». Si articola su quattro temi: “Angeli”, “Pets”, “Guerrieri della luce" e "Sedia antropomorfa" in una esposizione di circa settanta opere.

Il fil rouge che unisce queste quattro sessioni è la passione dell’artista verso la tecnica della matita sanguigna, da qui il titolo "Passione Sanguigna".

Le opere illustrano il percorso artistico di Cinzia Cotellessa dal 2001 al 2023. In ogni tema c'è sempre la volontà di porre in primo piano quello che spesso non è considerato di valore in un'opera d'arte.

Gli "Angeli”: tranne in rarissime opere di epoche passate l'angelo nell'iconografia artistica è sempre stato considerato quasi un elemento di decoro, sono stati sempre posizionati intorno ad immagini sacre e difficilmente sono stati considerati come soggetto principale.

I “Pets”: anche loro hanno sempre avuto uno spazio di secondo ordine, accompagnando figure dei nobili o rappresentati in scene di caccia ma mai protagonisti.

I “Guerrieri della Luce”: Abbiamo tutti nella nostra memoria opere di artisti passati o contemporanei, che abbiamo avuto la fortuna di vedere in un museo o forse solo su un libro. Ma saremmo in grado di riconoscere l'artista da un suo viso? E da questa considerazione nasce l'idea di ritrarre 33 artisti che «sono i miei migliori amici» spiega Cotellessa. Realizzando questa raccolta di ritratti ha dato un volto ad artisti di cui forse non si conosce la fisionomia, ma senza i quali non avremmo avuto tutta la produzione artistica che ci circonda.

La “Sedia Antropomorfa”: l'opera completa è composta di 36 pannelli e arriva ad una dimensione di 6 mt di lunghezza e 2,10 di altezza. L'artista l'ha terminata nel 2020, dopo 12 anni di lavoro. In questa mostra sono esposti dei lavori con lo stesso tema sia in sanguigna che realizzati ad olio ma di dimensioni più piccole. Il legame con gli altri 3 temi elencati oltre alla tecnica della “sanguigna” è anche il racconto di una storia nascosta dietro un drappo. Una storia misteriosa, tutta da scoprire.

Una mostra variegata dove troneggiano i quadri da tavolo eseguiti nel 2004, dove lo sguardo del visitatore si perde nelle sfumature della sanguigna e scivola sui drappi delle opere in olio.

L’11 settembre, data scelta per la Personale di Cinzia Cotellessa "Passione Sanguigna" (per ricordare e non dimenticare) non è casuale: vuole riportarci ad un periodo in cui tutto il mondo ha tremato e sembrava che tutto dovesse finire in un attimo: ricordare e non dimenticare e di più: rinascere.

