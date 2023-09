Descrizione evento:

Ultimo incontro estivo della stagione: martedì 19 settembre 2023 proponiamo un incontro dal tema "ISIDE E OSIRIDE - RICOMPORRE LA VITA".



Un antico mito egizio che, affrontando il tema della rinascita, ci spiega come anche nelle situazioni più buie, è possibile trovare la forza per risorgere.



Conosceremo la storia di Iside, divinità femminile legata alla maternità, alla fertilità e alla magia, parleremo di Osiride , suo marito, dio della morte e della rinascita . Racconteremo la loro storia e, nel farlo, affronteremo la terribile morte di quest’ultimo per mano del fratello Seth. Cosa farà Iside? E Seth subirà una punizione o meno? Osiride potrà risorgere?



Se vuoi sapere come va a finire la storia...



…Partecipa all’ultimo incontro estivo!



Appuntamento al Parco Marconi.

Consigliamo di portarsi un telo per sedersi a terra!



#ILVALOREDEIMITI



Contattaci al numero 3519378073 o via email a roma@nuovaacropoli.it