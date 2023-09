Descrizione evento:

Anche quest'anno siamo giunti a gli attesissimi FESTEGGIAMENTI PATRONALI IN ONORE DI SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO 2023 ,giunti alla 71esima edizione...Come ogni anno è stato motivo di tanta fatica alternata a tanto divertimento... La festa si svolgerà nei giorni 28-29 -30 SETTEMBRE E 1 OTTOBRE 2023.Nei giorni del 28 29-30 si svolgerà il triduo in preparazione alla festa.. L'inizio dei festeggiamenti vedrà sul palco “I GUARANA’” ,con musica dal vivo di vario genere e lo STAND GASTRONOMICO .Il pomeriggio di sabato 30 settembre inizia con lo spettacolo in piazza con “L’ISOLA DEL TESORO-treasure hunt “,Divisi in due squadre, un gruppo di ragazzini si mette alla ricerca del tesoro del Capitano Flint. Una CACCIA AL TESORO che li farà misurare con la loro forza, intelligenza, sensibilità,velocità, il loro spirito di osservazione e la loro empatia…dove troverete crepes con Nutella e bibite. Durante la serata sarà allestito lo STAND GASTRONOMICO con panini con salsiccia locale , birra, papatine, pizze fritte e hot dog ecc. Show musicale con “LA SMANIA DEGLI ANNI 90” con effetti speciali trampolieri acrobati dj set e molto altro…ospiti della serata “DJ JAD+WLADY” from “ARTICOLO 31” direttamente da Sanremo 2023 e con il loro ultimo TORMENTONE ESTIVO “DISCO PARADISE” Domenica 1 ottobre giorno della festa: l'alba sarà salutata dai colpi oscuri e le campane suoneranno a festa.. Alle ore 9 arrivo del COMPLESSO BANDISTICO DI NEROLA che percorrerà le vie del paese... Alle ore 11.15 Rientro della "Santina" da casa dei festaroli 2023 in chiesa e SANTA MESSA. Nel pomeriggio torna il tanto atteso RADUNO BANDISTICO e alle 18 SANTA MESSA SOLENNE a seguire NON PERDETE la TRIONFALE USCITA DI SANTA TERESA : dopo il grande successo dello scorso anno quest’anno si pensa ancora più in grande!!sarà una cosa molto scenografica ed emozionante.... Non fartela raccontare vieni e guarda!! A seguire tradizionale PROCESSIONE in onore di Santa Teresa (il comitato invita la popolazione, se possibile, a decorare e addobbare recinzioni, cancelli porte case ecc per il passaggio della processione) ... Al RIENTRO della processione chiusura dei festeggiamenti 2023 con il GRANDIOSO SPETTACOLO PIROTECNICO CO LI "FOCHI DELL'ACQUAVIVA" ... BUON DIVERTIMENTO E BUONA FESTA A TUTTI... MA SOPRATTUTTO VIVA SANTA TERESA