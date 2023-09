Descrizione evento:

È con grande entusiasmo che annunciamo la prossima edizione della Urban Land Tattoo Expo Roma, un evento straordinario che celebra l'arte del tatuaggio. La manifestazione si svolgerà nel cuore della Capitale Italiana, dal 29 settembre al 1 ottobre, presso la cornice del Ragusa Off, occupando un'area coperta di circa 6.000 metri quadrati.



La Urban Land Tattoo Expo è un'occasione unica per i visitatori di entrare in contatto con alcuni dei più rinomati artisti del tatuaggio a livello globale e special guest di fama internazionale come Cervena Fox e Chris Guest.



La creatività e l'abilità di questi artisti saranno giudicate da una giuria specializzata, composta da esperti del settore, tra cui Brigante, Posco Losco, Ivano Natale, Abiru, Durb Morrison, Luca Natalini, Emilian Big, ideatore della locandina di questa edizione e altri luminari.



Quest'anno, Urban Land si propone di offrire un'esperienza straordinaria che fonde arte, musica, spettacolo, sport e cultura urbana e di strada. In tre giorni intensi, i partecipanti avranno l'opportunità di immergersi in un ambiente innovativo e coinvolgente, ricco di sperimentazioni artistiche, scambi culturali, condivisione e creatività. Il progetto, nato intorno alla Tattoo Convention, cuore pulsante dell'evento, ha da subito accolto una vasta gamma di forme di espressione con un denominatore comune: la cultura urbana e street.



All'esterno dell'area principale, una JAM composta da 20 Writers, guidata da Bone della TNT Crew, darà vita alle loro opere su pannelli, permettendo a ciascun artista di esprimere liberamente la propria creatività.



L'ingresso a Urban Land 2023 sarà caratterizzato dalla realizzazione artistica di Nicola Lucidi, conosciuto come Noah, un giovane artista di origini romane il cui percorso artistico ha avuto inizio durante l'adolescenza e si è consolidato nel tempo, trasformando la sua passione per l'arte in una professione affermata.



L'arte continuerà a essere protagonista con l'allestimento dell'Area Museale, dove tatuatori, giudici e writers esporranno le loro opere, offrendo un'ampia panoramica delle forme artistiche presenti nell'evento.

La stessa area museale si trasformerà per accogliere una selezione esclusiva di opere fotografiche, realizzate da un insigne gruppo di fotografi di spicco a livello nazionale a cura di Davide Molina intitolata “URBAN STREET PHOTOGRAPHY”.



La sezione dedicata agli Sport Urbani e di Strada renderà l'esperienza dei partecipanti ancora più coinvolgente, con particolare attenzione alla Street Bike Culture e alle pattinatrici. I professionisti di Reverie si esibiranno in acrobazie mozzafiato del Parkour.



Rinnoviamo la presenza di una vasta gamma di Street Food, pensati per soddisfare tutti i gusti con prodotti di alta qualità, aggiungendo una dimensione gastronomica all'esperienza complessiva.



Siamo lieti di confermare la presenza di Radio Roma come Partner Ufficiale di Urban Land Tattoo Expo Roma, con una postazione fissa che trasmetterà in diretta da Urban Land su tutti i suoi canali, seguendo giorno per giorno l'evento. Inoltre, siamo orgogliosi di annunciare l'introduzione di un nuovo Partner Radiofonico, Urban Radio, la prima radio in Italia interamente dedicata al genere Urban.

In collaborazione con quest’ultima sarà organizzato il Pre Party, il quale avrà luogo giovedì 28 Settembre dalle ore 19.00, aperto al pubblico ad un prezzo speciale, animato dal dj MISTA P, di fama internazionale.



L'ubicazione del Ragusa Off, situato in Via Tuscolana, 179 - Roma, è facilmente accessibile tramite la Metro A (Fermata Ponte Lungo), la Metro C (Fermata Lodi), dalla Stazione Termini e dall'Aeroporto Leonardo Da Vinci (Fiumicino) tramite il treno regionale fino alla fermata Roma Tuscolana. I biglietti per Urban Land 2023 sono disponibili sia online, tramite la biglietteria elettronica di CiaoTickets, sia presso il botteghino durante i giorni dell'evento.



Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull'Urban Land Tattoo Expo Roma 2023, vi invitiamo a visitare i nostri canali social e il sito web ufficiale:



