CANINO (VITERBO)



Una nuova edizione della storica Mostra Nazionale del Cavallo Maremmano.







Un intenso fine settimana dedicato ai cavalli, alle tradizioni, ai vecchi costumi, usi e mestieri, immersi nella natura maremmana. Due giornate aperte al pubblico, all'intrattenimento per i più giovani, con diverse ore al giorno di esibizioni e​ spettacoli, con oltre centottanta cavalli provenienti da tutta Italia. Questi sono i numeri della 43° edizione della Mostra Nazionale del Cavallo Maremmano. La manifestazione prenderà il via sabato 23 settembre e si concluderà domenica 24 settembre. La biodiversità maremmana, patrimonio di questa terra, valorizzata e messa in vetrina come patrimonio comune da tutelare e conservare.







L' associazione "C’era una volta in Maremma", in collaborazione con A.N.A.M. (Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Maremmano) ha fortemente voluto questa nuova edizione con l'obiettivo di valorizzare e raccontare il cavallo maremmano e la sua storia, che è anche quella di una terra:​ la maremma tosco-laziale. Fatta di tradizioni agricole, di usi e i costumi, ma anche i mestieri di un tempo, il sellaio, il buttero, il manisalco, mestieri antichi ma ancora attuali e che saranno messi in luce nell"Angolo delle Tradizioni Maremmane", allestito appositamente per l'occasione.







Quindi una manifestazione fatta di cavalli, di tradizioni, di natura e attrazioni, ma che vive nel presente e nel futuro.







